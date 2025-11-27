'Toda la verdad', el primer libro de Juan José Benítez La presentación será la tarde de este jueves en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:33

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Obispo Rabadán, acoge la tarde de este jueves la presentación del libro 'Toda la verdad', a las 19.00 horas, una obra del guiense Juan José Benítez-Hernández. El acto será conducido por el escritor Christian Santana Hernández.

El autor, nacido en Montaña Alta de Guía en 1973, es hijo de un agricultor y una costurera, tiene siempre presente la vida en las medianías y el espíritu del esfuerzo que heredó de sus padres. Es economista y administrador de empresas, y fue director de una reconocida gestoría que cambió cuando logró dedicarse a su verdadera vocación: la docencia.

La palabra, leída y escrita, es la pasión que llena casi todo su tiempo libre, de ahí que tenga varias novelas escritas. Esta será la primera en ver la luz. En ella muestra todo lo que define su mundo interior a través de un viaje en palabras. Benítez cuenta con su propa página web: www.literatodominguero.com.

La obra parte de un macabro hallazgo una desangelada mañana en el norte de Gran Canaria, lo que desencadena un conjunto de acontecimientos que amenazan con agrietar los cimientos del Estado. Los personajes se verán envueltos en una investigación contrarreloj para disipar las sospechas sobre ellos.

Su búsqueda los llevará desde las callejuelas de Guía hasta la ciudad de los Faycanes, Telde, donde las piezas de un pasado incómodo comienzan a desenterrarse. A medida que avanzan, comprenderán que el desastre ocurrido medio siglo atrás no fue un simple accidente, sino la consecuencia de decisiones que cambiaron, para siempre, el destino de cientos de familias.

Entre verdades ocultas, alianzas inesperadas y coincidencias inquietantes, descubrirán que la historia no solo se escribe con lo que se recuerda, sino también con lo que se elige olvidar, obligándonos a cuestionar si alguna vez se llega a conocer la verdad… o si la verdad, como el mar que rodea la isla, solo muestra su superficie.