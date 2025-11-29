'Toda la verdad' llena la sala en su puesta de largo El autor, Juan José Benítez-Hernández, que se estrena con la novela, presentó el libro junto al editor Jorge Liria y el escritor Christian Santana

El salón del Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas colgó el cartel de completo este jueves para recibir la primera novela del guiense Juan José Benítez-Hernández,'Toda la verdad', que sale a la calle de la mano de la editorial Mercurio. El autor, que presentó su obra junto al editor Jorge Liria y al escritor Christian Santana, dio detalles a la audiencia allí congregada sobre la dificultad de publicar, sobre todo para un autor novel, y sobre la calidad y la trama de la novela que presentaron.

Benítez-Hernández explicó, entre otros aspectos, como para él una novela es un puzle armado por el escritor y que el lector desarma al leerlo para rearmarlo al final, con sus propias sensaciones, experiencias y vicisitudes, hasta hacerse una nueva composición que hacen la obra única para cada uno de los lectores.

Terminó la presentación con una larga ovación y una más larga cola para que el autor dedicara los ejemplares a la audiencia presente.

La obra parte de un macabro hallazgo una desangelada mañana en el norte de Gran Canaria, lo que desencadena un conjunto de acontecimientos que amenazan con agrietar los cimientos del Estado. Los personajes se verán envueltos en una investigación contrarreloj para disipar las sospechas sobre ellos.

Su búsqueda los llevará desde las callejuelas de Guía hasta la ciudad de los Faycanes, Telde, donde las piezas de un pasado incómodo comienzan a desenterrarse. A medida que avanzan, comprenderán que el desastre ocurrido medio siglo atrás no fue un simple accidente, sino la consecuencia de decisiones que cambiaron, para siempre, el destino de cientos de familias.

Entre verdades ocultas, alianzas inesperadas y coincidencias inquietantes, descubrirán que la historia no solo se escribe con lo que se recuerda, sino también con lo que se elige olvidar, obligándonos a cuestionar si alguna vez se llega a conocer la verdad… o si la verdad, como el mar que rodea la isla, solo muestra su superficie.

Un momento de la firma de libros por parte del autor. C7

