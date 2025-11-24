Una ventana al mundo funerario indígena

Gaumet Florido Guía de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Una importante necrópolis localizada en Guía de Gran Canaria va camino de convertirse en la mejor ventana de la que se ha dispuesto hasta ahora en la arqueología de las islas para conocer las claves del mundo y la cultura funeraria de los antiguos canarios. El cementerio de Ayraga no era ni mucho menos desconocido. Sebastián Jiménez Sánchez, primer delegado en la provincia del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, ya dio en los años 50 del siglo XX las primeras referencias de la existencia de este enclave, pero nunca había sido estudiado ni excavado hasta que el arqueólogo y guiense Pedro Sosa puso sus ojos y su conocimiento en sus estructuras.

La primera campaña, que ha tenido lugar este año, durante tres semanas del pasado mes de octubre, no ha podido ser más fructífera, por lo hallado y por la interpretación potencial que han deparado los vestigios sacados a la luz, tanto humanos (restos óseos) como en cuanto a estructuras. Entre otras novedades, estos trabajos revelan que los antiguos canarios interactuaban con cierta normalidad en el espacio en el que estaban sus muertos. Se han encontrado restos derivados del consumo de alimentos en un contexto claramente funerario.

Por lo pronto, y gracias a la financiación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, este proyecto de investigación ha excavado seis unidades funerarias distintas de una necrópolis que, según las primeras hipótesis, estaría formada por unas 46 tumbas. Dado que se ha documentado una media de 7 individuos en cada una, este cementerio indígena podría albergar los restos de 300 prehispánicos.

Pedro Sosa

Con todo, su mayor potencial científico reside, al menos en esta fase de la investigación del que Sosa ha dado en llamar Proyecto Ayraga, en la extraordinaria variedad tipológica de las manifestaciones sepulcrales practicadas por los antiguos canarios en el abrupto cantil en el que está enclavado, un lugar poco accesible pero visible del que no se dan referencias para contribuir a su protección. No en vano, y pese a eso, a que no todo el mundo puede llegar hasta estos vestigios, hay huellas visibles del paso de expoliadores, incluso de los llamados cazadores de cráneos que tanto abundaron en el siglo XIX.

«Por primera vez queremos centrarnos en el contexto de las unidades funerarias, de ahí que hayamos puesto el foco, por ejemplo, en la disposición arquitectónica de los muros». Y es que Sosa subraya que aunque, en esencia, podría considerarse Ayraga una necrópolis en cuevas, un análisis más profundo, que es el que busca este proyecto, le ha llevado a identificar hasta siete tipologías distintas de tumbas. Las hay en cuevas, pero también en abrigos rocosos, en galgares (aprovechando la parte inferior de piedras salientes del risco) o en una especie de túmulos.

«Estamos documentando el contexto de cada tumba, qué tipo de construcciones tiene asociadas, cuál es la disposición de las piedras o de las áreas delimitadoras y la posición dentro del yacimiento», se explica este doctor en Arqueología y Prehistoria. «Estamos trabajando con sistemas de información geográfica y de arqueología del territorio, porque aquí es importante el microespacio, donde está el individuo enterrado, pero también el macroespacio, cómo interactúa ese individuo en una fecha en concreta con el resto del contexto arqueológico en el que se ubica», abunda Sosa, que se ha rodeado para este ambicioso trabajo de un selecto grupo de especialistas con experiencia en arqueología funeraria, trabajos verticales aplicados al patrimonio y bioantropología formado por Agnès Louart, Fernando Lorenzo y Gabriel de Santa Ana, entre otros.

Pedro Sosa

La pregunta que se hace el equipo multidisciplinar que dirige Sosa es si esas distintas formas de enterramiento son «coetáneas, es decir, que en un mismo momento se depositó a los muertos en espacios sepulcrales diferentes, o si responden a una evolución cronológica en las prácticas funerarias aborígenes». Y en el caso de que sean de la misma época, quiere detectar «si existe alguna diferencia entre los individuos depositados dentro de cada una de esas tipologías». Para que la respuesta sea una u otra será vital el resultado de las dataciones del carbono 14 que se encargarán y también el análisis bioarqueológico de los restos óseos excavados, que vendrá a determinar su edad, el sexo o las patologías que sufrieron.

«Aunque era un lugar para la muerte, era una necrópolis viva; los antiguos canarios hacían actividades en las tumbas» Pedro Sosa Arqueólogo

Sin ir más lejos, y por ejemplo, entre los restos óseos retirados solo han localizado un individuo completo y con los huesos dispuestos en conexión anatómica. Todo apunta a que estaba protegido dentro de un fardo y que aunque se le depositaron restos de otros individuos encima, su depósito fue respetado. ¿Quizás porque era alguien preeminente? Por ahora es solo una hipótesis.

Según informa Sosa, se han hallado evidencias muy claras de un aprovechamiento continuado de las tumbas, al modo y manera en que se hace en los cementerios actuales, cuando se reubican los restos de una persona en una bolsa para hacerle hueco a otra. Esta práctica de reutilización de los huecos sepulcrales era habitual en época prehispánica. De lo que se no tenía constancia era de que los antiguos canarios realizasen otras actividades, como, por ejemplo, consumir alimentos en el mismo lugar donde había un muerto.

En el material de relleno de una las unidades funerarias han hallado restos de fauna como lapas y burgados mezclados con restos óseos, como una vértebra y el calcáneo de un pie, y fragmentos de cerámica aborigen. «Esto es rarísimo y, a la vez, interesante; hay una actividad de consumo de alimentos dentro de la necrópolis, pero no hay una zona de hábitat, por lo que vemos que venían, comían y realizaban actividades, pero no sabemos cuáles», indica.

Debajo de una fortaleza

Las singularidades de este yacimiento no acaban en la necrópolis. Justo en lo alto del risco donde está emplazada, el propio Sosa descubrió hace unos meses, en el marco de una excavación financiada por el Ayuntamiento de Guía, una especie de atalaya indígena fortificada. Descubrió dos estructuras circulares rodeadas de una muralla de 32 metros de largo que se conserva en dos tramos y con anchos que van desde los 80 centímetros a más de un metro.

«El impulso de nuevas líneas de investigación sobre el pasado prehispánico de las islas es una apuesta del Gobierno» Miguel Ángel Clavijo Director General de Cultura y Patrimonio Cultural

Acabada la excavación, Sosa ha concluido que en el yacimiento se registran al menos dos fases de ocupación. Y que la primera es anterior a las dos estructuras y a la fortificación, fase a la que pertenecerían varios focos de combustión, restos de fauna, de cabra u oveja y sobre todo de cochino, y de malacofauna, además de fragmentos de una cerámica muy peculiar, nada común, sin decorar y sin bruñir, como si fuera muy antigua. No era un espacio de hábitat, pero allí se iba a consumir carne, mucha de baifo, así que pudo tener un fin ritual.

¿Estarían vinculadas la necrópolis y la fortaleza? ¿Pertenecieron a una misma época o son de etapas distintas? ¿Y si los que utilizaban la parte de arriba eran los trasquilados de los que hablan las crónicas, que trabajaban la carne y embasalmaban a los muertos? Quién sabe. Habrá que esperar a que avance la investigación.