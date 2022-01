«Vengo a aportar serenidad y eficacia a la gestión en Ingenio»

Dejó la primera línea de la política en mayo de 2019. Le llegaron a ofrecer puestos de salida en la lista al Parlamento de Canarias, pero Juan José Gil (1976), que fue alcalde de Ingenio de 2011 a 2015, quería darse un respiro tras 16 intensos años en primera línea de brega. Se reencontró con su profesión, con la enseñanza, se oxigenó y ahora ha decidido regresar y hacerlo además a la política local, a la de su pueblo, de la mano de Unidos por Gran Canaria. «Puedo aportar mucho más de lo que aporté en su momento. Vengo a aportar serenidad y eficacia en la gestión pública», apunta, convencido como está, de que cada vez se hace más necesario llevar al ámbito público la forma de gestionar las empresas.

Se da su tiempo. Viene con ganas, pero sin prisas. De entrada, montará de cero la estructura del partido en Ingenio. «El 19 de enero se celebrará una reunión insular en la que se aprobará el consejo local, del que yo seré su presidente», avanza. Será el primer germen del partido a nivel orgánico. Aún no tiene sede. Tampoco es su prioridad. «Primero buscamos conformar un equipo serio, potente, de confianza, crear un partido fuerte, desde abajo, para que no me ocurra como en tiempos pasados».

Y lo hace de la mano de Unidos por Gran Canaria. Explica sus razones. «Me da la cobertura necesaria para trabajar, respeta mi forma de hacer las cosas, porque yo muchas veces no soy políticamente correcto; cuando voy a resolver un problema me da igual la puerta a la que tenga que tocar; por eso creo que estoy donde debo estar».

Asegura que le tantearon bastantes fuerzas políticas y que se decantó por Unidos porque llevaban tiempo hablando. «Hemos puesto nuestras líneas rojas y las que se pueden traspasar, y me dota de total libertad para hacer la política como me gusta a mí, política de calle». Razona que lo han visto como una oportunidad para ambos. «Unidos me recupera para la política local y a mí me permite tener el paraguas de un partido importante». Aunque más que como partido, Gil lo ve «como un movimiento social que reclama que Gran Canaria tenga el peso específico que se merece sin quitarle nada a nadie».

No da nombres, pero sí avanza que en su equipo habrá caras conocidas de la política en Ingenio. «Estoy recuperando a personas de diferentes partidos que están descontentas con las formas en que se hacen las cosas». Entre ellas, adelanta, habrá concejales de sus etapas anteriores. Gil fue concejal del PP desde 2005 en el gobierno de Ingenio en el mandato 2003-2007. El periodo 2007-2011 lo pasó en la oposición, pero en el siguiente, en el de 2011 a 2015, se convirtió en el primer alcalde del PP de su pueblo y el más joven de la isla, con apenas 34 años. Su partido lo acabó expulsando antes de que acabara el mandato y Gil fundó Proyecto Somos, con el que concurrió a las elecciones de 2015 en alianza con CC. No lograron entrar en el ejecutivo local y su partido se lo llevó al Gobierno de Canarias, donde estuvo como director territorial de Educación de 2015 a 2019.

«Lo que más me ha movido a volver es lo que me decía la gente por la calle, que me ha estado animando, y también lo poco acertado que ha estado la gestión de la pandemia en el municipio», precisa.