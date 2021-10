A los vecinos se les hace «una odisea» el cierre de la carretera de la presa de Las Niñas

Las fuertes lluvias provocadas por la borrasca Filomena el pasado enero dejaron huella en algunas carreteras de la cumbre grancanaria. Un importante derrumbe de rocas en la GC-60, tramo Tejeda-Ayacata, y con alcance a la GC-605, acceso a la Presa de Las Niñas, ambos tramos en el municipio de Tejeda, ocasiona desde entonces serios inconvenientes a un buen número de vecinos de la zona. Están obligados a utilizar vías alternativas, lo que supone en algunos casos emplear el doble de tiempo en sus desplazamientos. Sin embrago, el Cabildo de Gran Canaria, encargado del mantenimiento de dichas carreteras, trabaja por la vía de emergencia en la GC-60, de tal manera que se calcula que en pocas semanas vuelva a estar operativa.

Desde la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Miguel Ángel Pérez, se asegura que los trabajos en la GC-60 -de Ayacata a Tejeda- están a punto de finalizar. La declaración de emergencia supuso la adjudicación inmediata de los trabajos a la empresa Pérez Moreno por un importe de 711.930 euros. Los trabajos contemplan el tratamiento de taludes, reconstrucción de muros, drenaje, pavimentación, sistemas de contención, señalización vertical y marcas viales de las carreteras afectadas.

AL DETALLE Ayacata Obras Pública del Cabildo, así como el Ayuntamiento de Tejeda, asegura que la obra de emergencia de la GC-60 está a punto de concluir

Afectados Los vecinos de la zona se quejan de que la carretera de la Presa de Las Niñas está cerrada desde enero como consecuencia de la caída de piedras tras la tormenta Filomena

Negocios A la falta de turismo por la covid se suma que los visitantes locales no pueden llegar al lugar, con la consiguiente pérdida económica

Aún así, vecinos de Ayacata o El Juncal se quejan de que no se está haciendo nada en la carretera de la Presa de las Niñas. Antonio García, propietario de un bar en Ayacata, apunta que «no se sabe por qué no se está trabajando» en la GC-605. «Todos los vecinos estamos bastante fastidiados y hay mucha gente que tiene que dar la vuelta por el Sur para ir a Mogán. Los pastores tampoco pueden pasar. Ni subir la gente de Soria. No hay ni proyecto ni nada. Nosotros estamos bloqueados», asegura García, cuyo negocio, dice, sufre además de las consecuencias de la pandemia las del cierre de la carretera desde enero.

«El poco turismo que hay no puede pasar por aquí; no se puede ir a la Presa de las Niñas, no hay opciones, ni para Cercados de Espino ni para las presas, y no es que tenga tanto trabajo ni tantas piedras» la vía afectada por el derrumbe. «Ha pasado otros años pero en un día lo han limpiado». En esta ocasiones, con la vía afectada desde enero, sin saber si lo van a limpiar ya, el negocio solo lo abrimos entre semana. Si la situación ya es complicada por la covid, ahora es mucho más».

Según Antonio García, la situación afecta a los negocios de Ayacata y de Tejeda. «Parece que somos los olvidados. El día que haya una urgencia hay que bajar y dar la vuelta a media isla. Subir a la cumbre y bajar, es un desastre».

Desde la Quesería El Toscón Margarita se queja de lo mismo. «Para repartir tenemos que ir por una carretera forestal, por El Juncal, y los coches no se pueden meter, solo los todoterrenos. Tenemos que ir a La Aldea para subir a Arguineguín y Mogán. Es una odisea para ir al Barranquillo Andrés, a donde tenemos que ir con neveras especiales. Me está afectando a las ventas. Hay que ir a la cumbre para bajar a Ayacata para luego volver al Sur, es un día de camino. Lo que antes eran 45 minutos, ahora son horas por delante». En todo caso, «si se abre la carretera de Ayacata es un gran alivio».

Por contra, el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, apunta que los trabajos en la GC-60 se han llevado a cabo con celeridad, lo que llevará a la próxima apertura de la vía, «mucho antes de lo previsto». Además, aún reconociendo que hay vecinos afectados por el cierre de la GC-605, no comparte las críticas, y apunta que la vía de Ayacata está regulada por semáforo, se abre en determinados tramos horarios, «e incluso se ha trabajado los fines de semana».