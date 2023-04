Vecinos de Cuesta Caballero (Ingenio) se oponen al parque de skate board

Vecinos del barrio de Cuesta Caballero, en Ingenio, han mostrado su oposición a la eliminación de la antigua cancha deportiva y su sustitución por un moderno parque de skate board, cuyas obras están a punto de comenzar. De hecho, el Ayuntamiento ya las adjudicó a la empresa Nerco Infraestructuras SL por un importe de 1.147.789 euros, que serán financiados en un 85% por fondos Feder en el marco de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, Edusi Ingenovo.

Juan Suárez, vecino de Cuesta Caballero, se queja de que el barrio no ha sido consultado. «Es más, nos enteramos cuando colocaron el cartel con las obras». El consistorio explicó en su día que este proyecto contaba con el aval de encuestas realizadas por el equipo redactor en las que, informó el gobierno local, los vecinos del entorno coincidían en subrayar la falta de uso de esa cancha y la densidad de instalaciones similares en la zona. Pero Suárez niega la mayor. «Ninguno de nosotros ha visto esa encuesta; se la habrán hecho a vecinos de otras partes de Ingenio, pero somos nosotros los que debemos decidir sobre nuestro barrio, no el resto del municipio».

También desmiente que esté infrautilizada. «Las mujeres la usan por la mañana para caminar dando vueltas a la cancha y por las tardes no hay día en que no estén jugando una media de 8 o 10 chiquillos», advierte. «Yo tengo 32 años y la recuerdo de toda la vida, forma parte del barrio y ha sido usada por generaciones de nuestros vecinos».

Cambios en la calle Reina Isabel

Tampoco comparte la reconversión de la calle Reina Isabel en una vía semipeatonalizada, «al estilo de la de la avenida Polizón», en Arinaga (Agüimes). «Ese proyecto solo conseguirá restarnos plazas de aparcamiento; encima que tenemos pocas y que las pocas que hay tenemos que compartirlas con todos los que vienen a la Fundación para la Promoción del Empleo, la oficina del paro, el instituto o el centro de salud», critica Suárez.

Por lo pronto anuncia que harán llegar una petición al gobierno local para que les dejen intervenir en el próximo pleno, este próximo lunes, hasta donde piensan acercarse un buen grupo de vecinos. Además, le parece excesivo el coste del parque de skate previsto.

Por su parte, el edil de Somos PP, Rayco Padilla, que se reunió estos días con los residentes, reprocha al Ayuntamiento que «una vez más» no haya contado con la gente a la hora de tomar decisiones. Aclara que «nadie está en contra del Skate Park, sino de que se elimine la cancha» que prestaba un servicio. «¿Es normal que un barrio no se entere de un proyecto que se les modifica su vida hasta que el tractor va a derruir la cancha? Nosotros creemos que no, en Ingenio deben cambiar las cosas».

«No es fruto de la improvisación»

La alcaldesa, Ana Hernández, subraya, por su parte, que este proyecto no es fruto de la improvisación y que el ayuntamiento lleva tiempo anunciándolo. «La primera vez que me han pedido una reunión ha sido ahora y ya les hemos respondido», destaca. En cualquier caso, la primera edil del municipio recuerda que no se quedarán sin cancha. Tendrán las del IES Ingenio, que serán para el barrio por las tardes.