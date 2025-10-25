Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La gran mayoría de participantes en la romería-ofrenda acudieron con vestimenta tradicional.
La gran mayoría de participantes en la romería-ofrenda acudieron con vestimenta tradicional. Cober

Vecindario se va de romería por San Rafael

Catorce carreteras, grupos folclóricos y miles de personias se sumaron a la caravana de canariedad y ofrendas que se repartirán por Cáritas en el sureste

Vecindario

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:39

Catorce carretas de instituciones, colectivos sociales, asociaciones de vecinos y grupos de amigos se sumaron a la romería-ofrenda de San Rafael, celebrada esta sábado en Vecindario con la participación de varios miles de personas, una larga comitiva cargada de canariedad y alimentos que Cáritas se encargará ahora de repartir entre las personas más necesitadas del sureste.

El recorrido se inició a las 18.30 horas desde el Cruce de Sardina y finalizó ante la fachada de la parroquia, donde las agrupaciones musicales que acompañaban a las carretas fueron interpretando distintas piezas del folclore canario.

Los motivos de las carretas hacían referencia a actividades propias de las tradiciones de la comarca, como aparcería, artesanía, comercio y transporte.

Imagen principal - Vecindario se va de romería por San Rafael
Imagen secundaria 1 - Vecindario se va de romería por San Rafael
Imagen secundaria 2 - Vecindario se va de romería por San Rafael

Las cargadas en ellas no fueron las únicas ofrendas entregadas al patrón del municipio porque la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Vecindario (Ascoive) también recaudó alimentos entre sus socios para este fin solidario.

Tras la romería tuvo lugar una verbena amenizada por tres bandas y al acabar el día y para acabar el día estaba programado un espectáculo pirotécnico musical de nueve minutos.

