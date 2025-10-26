'Vamos Pa'l Pino', una experiencia inolvidable rumbo a Teror

La segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino' transcurre por senderos de ensueño, con destino Teror. En la imagen, la Degollada de las Palomas.

Rafael Falcón Teror Domingo, 26 de octubre 2025

'Vamos Pa'l Pino' es un evento que ha llegado para quedarse y que pretende convertirse en una experiencia inolvidable. 320 senderistas participaron en la segunda edición de este encuentro que combina tradición, naturaleza y tecnología en torno a los caminos históricos que ponen rumbo a Teror.

Los senderistas se distrbuyeron en tres rutas, con salidas desde Artenara, San Mateo y Valleseco, respectivamente. CANARIAS7 compartió vivencias con los senderistas de la ruta larga, desde Artenara a Teror, comprobando la excelente organización que rodea esta iniciativa y el excelente ambiente entre los participantes. Con un día idílico y con algo de calor en las horas centrales, a las 7.20 horas se partió desde la iglesia de San Matías de Artenara para recorrer los casi 18 kilómetros de distancia con destino a la Basílica del Pino de Teror en unas siete horas. Disfrutando del paisaje y de una ruta con exigencias físicas, con distintas paradas y dos avituallamientos -Degollada de las Palomas y Montaña Valerio- los senderistas pasaron por la Montaña de Artenara, Cuevas de Caballero, Ariñez, El Talayón o la Hoya de la Cruz Alta para llegar a la plaza del Pino y ser recibidos por José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, y Laura Quintana, concejala de Turismo.

'Vamos Pa'l Pino' se consolida como un proyecto permanente de senderismo cultural, activo durante todo el año. A través de la app y la web oficiales, los usuarios pueden recorrer los caminos hacia Teror en cualquier momento, seguir las rutas, descubrir puntos de interés y sellar digitalmente su credencial de peregrino, integrando la tradición de la caminata con herramientas tecnológicas que modernizan la experiencia.

Esta fusión de patrimonio y tecnología ha convertido al proyecto en un referente del turismo cultural y de naturaleza en Gran Canaria, permitiendo mantener vivos los caminos históricos que durante siglos han guiado a los peregrinos hacia la Virgen del Pino.

Los senderistas, en las tres rutas, fueron acompañados por guías especializados de la Federación Canaria de Montaña, personal sanitario y equipo de apoyo logístico para garantizar su seguridad. El evento finalizó con un almuerzo compartido entre todos los senderistas, poniendo el colofón a una jornada intensa en plena naturaleza que muestra las bondades de la isla de Gran Canaria de una forma diferente gracias a un proyecto que pretende seguir potenciándose en las próximas ediciones, tal y como adelantó José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, a la conclusión del encuentro.

Esta cita cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Teror, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, Aguas de Teror y Spar Gran Canaria, patrocinadores que reafirman su compromiso con la promoción del deporte, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio cultural insular.