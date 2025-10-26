'Vamos Pa'l Pino', una experiencia inolvidable rumbo a Teror
La segunda edición de esta cita, «que ha llegado para quedarse», tal y como destacó José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, contó con 320 participantes y tres imponentes rutas
Teror
Domingo, 26 de octubre 2025, 06:20
'Vamos Pa'l Pino' es un evento que ha llegado para quedarse y que pretende convertirse en una experiencia inolvidable. 320 senderistas participaron en la segunda edición de este encuentro que combina tradición, naturaleza y tecnología en torno a los caminos históricos que ponen rumbo a Teror.
Los senderistas se distrbuyeron en tres rutas, con salidas desde Artenara, San Mateo y Valleseco, respectivamente. CANARIAS7 compartió vivencias con los senderistas de la ruta larga, desde Artenara a Teror, comprobando la excelente organización que rodea esta iniciativa y el excelente ambiente entre los participantes. Con un día idílico y con algo de calor en las horas centrales, a las 7.20 horas se partió desde la iglesia de San Matías de Artenara para recorrer los casi 18 kilómetros de distancia con destino a la Basílica del Pino de Teror en unas siete horas. Disfrutando del paisaje y de una ruta con exigencias físicas, con distintas paradas y dos avituallamientos -Degollada de las Palomas y Montaña Valerio- los senderistas pasaron por la Montaña de Artenara, Cuevas de Caballero, Ariñez, El Talayón o la Hoya de la Cruz Alta para llegar a la plaza del Pino y ser recibidos por José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, y Laura Quintana, concejala de Turismo.
'Vamos Pa'l Pino' se consolida como un proyecto permanente de senderismo cultural, activo durante todo el año. A través de la app y la web oficiales, los usuarios pueden recorrer los caminos hacia Teror en cualquier momento, seguir las rutas, descubrir puntos de interés y sellar digitalmente su credencial de peregrino, integrando la tradición de la caminata con herramientas tecnológicas que modernizan la experiencia.
Esta fusión de patrimonio y tecnología ha convertido al proyecto en un referente del turismo cultural y de naturaleza en Gran Canaria, permitiendo mantener vivos los caminos históricos que durante siglos han guiado a los peregrinos hacia la Virgen del Pino.
Los senderistas, en las tres rutas, fueron acompañados por guías especializados de la Federación Canaria de Montaña, personal sanitario y equipo de apoyo logístico para garantizar su seguridad. El evento finalizó con un almuerzo compartido entre todos los senderistas, poniendo el colofón a una jornada intensa en plena naturaleza que muestra las bondades de la isla de Gran Canaria de una forma diferente gracias a un proyecto que pretende seguir potenciándose en las próximas ediciones, tal y como adelantó José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, a la conclusión del encuentro.
Esta cita cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Teror, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, Aguas de Teror y Spar Gran Canaria, patrocinadores que reafirman su compromiso con la promoción del deporte, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio cultural insular.