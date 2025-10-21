'Vamos Pa'l Pino' celebra este sábado su segunda edición con tres rutas de ensueño Cientos de senderistas tomarán rumbo a Teror desde Valleseco, San Mateo o Artenara, en una experiencia única y llena de vivencias

Rafael Falcón Teror Martes, 21 de octubre 2025, 06:50

Este próximo sábado 25 de octubre se celebrará el 2º encuentro de senderismo 'Vamos Pa'l Pino', una cita que volverá a reunir a cientos de caminantes de toda la isla en torno a la naturaleza, la devoción y la tradición peregrina rumbo a Teror.

Tras el éxito de la primera edición, las plazas disponibles para la cita de este sábado 'volaron' en pocos días, reflejando el creciente interés que despierta el proyecto entre los aficionados al senderismo. La organización incluso amplió los cupos en algunas rutas para dar respuesta a la alta demanda. Este segundo encuentro contará con tres rutas de ensueño que conectan distintos municipios con la Basílica de Nuestra Señora del Pino, punto final de todas ellas: Valleseco-Teror (4,8 kilómetros), con salida desde la iglesia de San Vicente Ferrer, recorriendo lugares emblemáticos como el Descansadero de Muertos de Fuente Rosa o la acequia de Crespo; San Mateo-Teror (10,3 kilómetros), un itinerario lleno de historia que atraviesa barrancos, templos y paisajes agrícolas característicos del interior de la isla; y Artenara-Teror (17,1 kilómetros), un recorrido exigente y espectacular, con vistas a formaciones volcánicas, pinares y casas cueva tradicionales, siguiendo los pasos de antiguos peregrinos.

Distribuidos en sus respectivos grupos, los inscritos en la segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino', saldrán desde Teror en guagua hacia el punto de salida de su correspondiente ruta. Durante la jornada, los grupos estarán acompañados por guías de montaña de la Fecamon, garantizando la seguridad y fomentando una actividad respetuosa con el entorno natural. El proyecto 'Vamos Pa'l Pino' continúa vivo durante todo el año a través de su App, que permite a los usuarios seguir los caminos, descubrir puntos de interés y obtener sellos digitales de cada ruta, reforzando su papel como guía permanente del senderismo en la isla.

La intensa jornada concluirá con un almuerzo de convivencia entre todos los participantes, en un ambiente festivo.