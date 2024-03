«Valsequillo ya no tiene deudas y es un municipio que continúa creciendo»

Francisco Atta se encuentra en el cuarto mandato como alcalde de Valsequillo. Tras Teodoro Sosa, de Gáldar, y Pedro Rodríguez, de Guía, es junto a Francisco Perera, de Tejeda, el edil que lleva más tiempo al frente de un municipio en Gran Canaria. Valsequillo está en su mente las 24 horas del día y los 365 días del año, con el objetivo de continuar plasmando proyectos que mejoren la calidad de vida de un pueblo que se acerca a los 10.000 habitantes «y que sigue creciendo, algo que evidencia que es un municipio que se dan las condiciones para un proyecto de vida».

–¿Cuáles son las prioridades actuales del municipio?

–Lo que queremos es resolver las licitaciones que tenemos en marcha, como recuperar el servicio completo de la piscina; resolver la infraestructura deportiva del Centro de Tecnificación que habíamos iniciado y que ha tenido varias piedras en el camino, hay que licitar la obra para culminarla y de un error puede surgir una ocasión de mejora del proyecto; también tenemos la GC-41 que está a punto de adjudicarse y cuya obra empezará este año; y seguir atrayendo inversiones que están ya medio en marcha, como puede ser el Hiperdino o planes de vivienda privados que se están empezando a trabajar desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento. Tenemos buenas instalaciones y servicios en todos los barrios, pero debemos seguir mejorando en las infraestructuras en general. Ahora mismo tenemos en torno a más de 6 millones de inversiones en distintos programas que esperamos que en los próximos 20 meses se ejecuten, desde asfaltado, alumbrado, parques, cementerio, plazas, saneamiento, zonas comerciales, centros educativos, etc. Hay un buen programa de inversiones así como las licitaciones, como la de la piscina o la del alumbrado público para resolver la problemática que estamos teniendo con determinados alumbrados obsoltetos en el tiempo, con una inversión que va más allá del cambio de luminaria, tendrá que ver con cableado, contadores, etc.

Oposición «Aún no han aceptado los resultados electorales y están empleando malas formas»

–¿Qué balance hace del servicio de recogida de residuos?

–Sacamos un balance positivo. Recogimos un servicio que tenía una montaña de residuos como una cancha deportiva, que fue cuando rescindimos el contrato anterior, con trastos que se mantenían en puntos del municipio durante meses, con maquinaria que no se había incorporado al servicio y siendo de los municipios a la cola de recogida selectiva. Hoy tenemos un servicio que recoge enseres y trastos todos los días de la semana, incluido los fines de semana en el punto. Estamos en el top 5 de los municipios que más recoge en papel y cartón y envase ligero de toda Gran Canaria. Y además somos pioneros en el inicio de la implantación del quinto contenedor, junto con el Sureste. Está claro que todos los servicios son mejorables, pero estamos convencidos que este contrato, que fue solo de cinco años para analizar las necesidades de Valsequillo, nos va a permitir ahora volver a plantear una nueva licitación que dé otro salto de calidad.

–En muchos municipios se encuentran con la falta de personal en las plantillas municipales para agilizar procesos, etc. ¿Cómo es el estado de Valsequillo en este aspecto?

–Es una realidad que Valsequillo también la está sufriendo y con creces, porque no se ha podido crecer en recursos humanos. Hay departamentos que necesitan más técnicos. Parte de esas devoluciones de subvenciones que hemos tenido vienen por la falta de recursos humanos para su tramitación, así como por los pocos tiempos que nos dan de plazo en algunas subvenciones. No estoy de acuerdo con lo que a veces dice la oposición con respecto a que los servicios son peores. Los servicios son mejores. Hemos devuelto 300.000 euros en los últimos quince meses, yo no me escondo. En programas de servicios sociales y desarrollo hemos invertido en esos quince meses más de 5 millones de euros, por lo que devolver un 6% de lo que se ha ejecutado, no es un dato malo.

–¿Para la oposición todo está mal? ¿Qué reflexión hace?

–La oposición aún está en modo campaña, no han aceptado los resultados electorales. Siguen estando en un modo de no aceptar esa derrota electoral y lo están haciendo de malas formas y dañando la imagen de Valsequillo. Hay que ser crítico para mejorar la gestión, pero Valsequillo tiene menos paro, la renta per cápita mejora cada año, hay más empresas y más apoyo a los colectivos culturales y deportivos. Hemos saldado la deuda viva heredada de Valsequillo, que nos encontramos cuando entramos. Solo quedan 150.000 euros de un local que compró Asava cuando gobernaba. Es la única deuda pendiente. Toda la deuda que existía de pagos a acreedores que estaban en los cajones, hoy Valsequillo ya lo ha pagado. Valsequillo está saneado económicamente.

–¿El Cuartel de El Colmenar puede ser la joya de la corona?

–Esperamos que este año esté resuelta la adquisición del Cuartel de El Colmenar después de que ya sus propietarios resuelven la documentación necesaria para nosotros adquirirla.

–¿Qué pretenden hacer ahí?

–Eso será un elemento de participación ciudadana. Lo importante es recuperar el edificio desde sus valores como un Bien de Interés, pero se puede plantear desde un hotel emblemático a los pies del barranco de San Miguel o un centro de interpretación, espacio de artesanía, etc. Es una idea a desarrollar.

–¿Valsequillo es atractivo a nivel turístico?

–Cada vez más. Hemos identificado el municipio con la fresa, sin olvidar nuestro queso, la miel, el aceite o la papa y el millo, pero la oferta es amplia para los amantes del turismo de naturaleza y deportivo. Ruta del Tajinaste, Montañón, Barranco de San Miguel, Barranco del Cernícalo que compartimos con Telde o El Palmeral de San Roque. Cuando llegamos al cargo había 5 casas rurales en Valsequillo y ahora tenemos 94 viviendas vacacionales.