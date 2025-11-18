Valsequillo debate la moción de censura a Francisco Atta La oposición desbancará este martes al alcalde de los últimos 14 años y Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) tomará el bastón de mando

El Ayuntamiento de Valsequillo vivirá este martes un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: «la celebración, debate y votación de la moción de censura a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento». Tras 14 años en el cargo, Francisco Atta (ASBA) le cederá el bastón de mando a Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera). Los siete votos de la oposición -Juan Carlos Hernández Atta, Inmaculada García, Cristian Suárez y Armando Suárez (Asamblea Valsequillera), Lucía Melián (concejala no adscrita), Ibán Medina (Plataforma Por Valsequillo) y Víctor Navarro (PSOE-VP)- serán suficientes para que prospere la moción, frente a los seis votos del actual grupo de gobierno: Francisco Atta, Gregorio Peñate, Leticia Ortega, Naira Hernández y José Juan Pérez (ASBA) y Fabiola Calderín (CC).

Será la cuarta moción de censura en Gran Canaria en los últimos meses, tras San Mateo, Santa María de Guía y Agaete. La expectación es máxima y Juan Carlos Hernández Atta desbancará a su primo Francisco Atta tras más de una década al frente del Ayuntamiento de Valsequillo.

Los límites de espacio que presenta el nuevo y moderno Salón de Plenos valsequillero han motivado que se adopten una serie de medidas para el buen funcionamiento de la jornada. Solo podrán acceder los 13 concejales y se ha determinado que cada concejal solo podrá llevar a una persona allegada a dicha sesión y el Salón de Plenos se completará con los medios de comunicación acreditados previamente.

Todo aquel que quiera acercarse al Ayuntamiento de Valsequillo a presenciar la moción de censura lo podrá hacer desde el exterior a través de las pantallas que se instalarán en la plaza del Pilar, y también podrán seguir este Pleno extraordinario a través del canal de Youtube del consistorio valsequillero.

En cuanto al desarrollo del Pleno se confía que sea rápido y no se alargue de forma tediosa. Se conformará en primer lugar la Mesa de Edad, junto al secretario. A continuación el alcalde propuesto argumentará su proyecto y se procederá a la votación. Si prospera la moción, Francisco Atta le cederá el bastón de mando a Juan Carlos Hernández Atta y este presidirá la sesión, dándole paso a los portavoces de cada uno de los partidos políticos que conforman el arco plenario valsequillero. Será la primera vez que la oposición hable tras la presentación de la moción.

Este martes se conocerá el reparto de concejalías en el nuevo grupo de gobierno. Víctor Navarro (PSOE), figura clave, asumirá Hacienda y Deportes.