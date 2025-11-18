Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Francisco Atta (ASBA) y Fabiola Calderín (CC), abandonando el Salón de Plenos de Valsequillo. Juan Carlos Alonso

Valsequillo debate la moción de censura a Francisco Atta

La oposición desbancará este martes al alcalde de los últimos 14 años y Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) tomará el bastón de mando

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Valsequillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

El Ayuntamiento de Valsequillo vivirá este martes un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: «la celebración, debate y votación de la moción de censura a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento». Tras 14 años en el cargo, Francisco Atta (ASBA) le cederá el bastón de mando a Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera). Los siete votos de la oposición -Juan Carlos Hernández Atta, Inmaculada García, Cristian Suárez y Armando Suárez (Asamblea Valsequillera), Lucía Melián (concejala no adscrita), Ibán Medina (Plataforma Por Valsequillo) y Víctor Navarro (PSOE-VP)- serán suficientes para que prospere la moción, frente a los seis votos del actual grupo de gobierno: Francisco Atta, Gregorio Peñate, Leticia Ortega, Naira Hernández y José Juan Pérez (ASBA) y Fabiola Calderín (CC).

Será la cuarta moción de censura en Gran Canaria en los últimos meses, tras San Mateo, Santa María de Guía y Agaete. La expectación es máxima y Juan Carlos Hernández Atta desbancará a su primo Francisco Atta tras más de una década al frente del Ayuntamiento de Valsequillo.

Los límites de espacio que presenta el nuevo y moderno Salón de Plenos valsequillero han motivado que se adopten una serie de medidas para el buen funcionamiento de la jornada. Solo podrán acceder los 13 concejales y se ha determinado que cada concejal solo podrá llevar a una persona allegada a dicha sesión y el Salón de Plenos se completará con los medios de comunicación acreditados previamente.

Todo aquel que quiera acercarse al Ayuntamiento de Valsequillo a presenciar la moción de censura lo podrá hacer desde el exterior a través de las pantallas que se instalarán en la plaza del Pilar, y también podrán seguir este Pleno extraordinario a través del canal de Youtube del consistorio valsequillero.

En cuanto al desarrollo del Pleno se confía que sea rápido y no se alargue de forma tediosa. Se conformará en primer lugar la Mesa de Edad, junto al secretario. A continuación el alcalde propuesto argumentará su proyecto y se procederá a la votación. Si prospera la moción, Francisco Atta le cederá el bastón de mando a Juan Carlos Hernández Atta y este presidirá la sesión, dándole paso a los portavoces de cada uno de los partidos políticos que conforman el arco plenario valsequillero. Será la primera vez que la oposición hable tras la presentación de la moción.

Este martes se conocerá el reparto de concejalías en el nuevo grupo de gobierno. Víctor Navarro (PSOE), figura clave, asumirá Hacienda y Deportes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Nueva Paterna es una jungla
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  10. 10 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Valsequillo debate la moción de censura a Francisco Atta

Valsequillo debate la moción de censura a Francisco Atta