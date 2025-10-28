Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Uno de los taxis que prestan servicio actualmente en Valsequillo. C7

Valsequillo abre la convocatoria para obtener el permiso municipal de conductor de taxi

El Ayuntamiento esteblece el plazo hasta el próximo 28 de noviembre para poder realizar las pruebas de aptitudes necesarias para obtener la licencia

CANARIAS7

CANARIAS7

Valsequillo

Martes, 28 de octubre 2025, 14:38

El Ayuntamiento de Valsequillo ha abierto hasta el próximo 28 de noviembre la convocatoria pública para las personas que deseen realizar las pruebas de aptitudes necesarias para obtener el permiso municipal de conductor de taxis.

La prueba de aptitud consistirá en un cuestionario de 20 preguntas que evaluará sobre conocimientos del municipio, normas relativas al servicio y tarifas vigentes, conocimientos aritméticos y conocimientos básicos de inglés. El temario ha sido aprobado por los servicios técnicos municipales y está disponible en el portal de transparencia municipal, en el apartado de información a atención al ciudadano. La fecha y hora de celebración de la prueba se hará pública junto con la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Las personas interesadas tendrán que presentar una instancia general en formato papel en el registro reneral del Ayuntamiento, o bien a través de la sede electrónica de la institución municipal. Esta solicitud deberá ir acompañada del DNI, dos fotografías, fotocopia cotejada de los permisos de conducir clases B y BTP expedidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, certificado de carecer de antecedentes penales y un certificado de no padecer enfermedad infecto contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la profesión de conductor de Taxi.

