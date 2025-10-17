Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Proyecto para mejorar los accesos a centros educativos y deportivos de Valleseco. C7

Valleseco mejorará los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio

El proyecto cuenta con una financiación de casi 15.000 euros procedentes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Valleseco

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:43

Comenta

El Ayuntamiento de Valleseco ha concluido la redacción del proyecto técnico que permitirá construir una nueva vía y habilitar zonas de aparcamiento destinadas a mejorar los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Obras Públicas dirigida por el edil Samuel García, supone un paso decisivo hacia el inicio de unas obras que reforzarán la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en un entorno clave para la población vallesequense.

El proyecto ha contado con una financiación cercana a los 15.000 euros, procedentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La propuesta contempla la creación de una vía alternativa que desviará el tráfico del casco urbano hacia una zona con conexión directa a los centros educativos y deportivos, así como la habilitación de nuevos aparcamientos que facilitarán el acceso del alumnado, profesorado, familias y personas usuarias. Con ello se busca reducir la congestión, el ruido y la contaminación en el centro de Valleseco, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida del municipio.

La redacción del proyecto ha sido realizada por la empresa Gestión Integral de Proyectos e Inversiones en Canarias S.L. (GIPIC), adjudicataria del contrato por presentar la oferta económicamente más ventajosa.

Esta actuación se enmarca en el PMUS de Valleseco y responde a las directrices del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Además, se alinea con la Estrategia Nacional de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reafirmando el compromiso municipal con un modelo de movilidad eficiente, inclusivo y respetuoso con el entorno.

El diseño del proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y diversidad funcional, en consonancia con las políticas locales orientadas a garantizar una movilidad segura y equitativa para todas las personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  6. 6 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Valleseco mejorará los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio

Valleseco mejorará los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio