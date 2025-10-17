Valleseco mejorará los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio El proyecto cuenta con una financiación de casi 15.000 euros procedentes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

CANARIAS7 Valleseco Viernes, 17 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valleseco ha concluido la redacción del proyecto técnico que permitirá construir una nueva vía y habilitar zonas de aparcamiento destinadas a mejorar los accesos a los centros educativos y deportivos del municipio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Obras Públicas dirigida por el edil Samuel García, supone un paso decisivo hacia el inicio de unas obras que reforzarán la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en un entorno clave para la población vallesequense.

El proyecto ha contado con una financiación cercana a los 15.000 euros, procedentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La propuesta contempla la creación de una vía alternativa que desviará el tráfico del casco urbano hacia una zona con conexión directa a los centros educativos y deportivos, así como la habilitación de nuevos aparcamientos que facilitarán el acceso del alumnado, profesorado, familias y personas usuarias. Con ello se busca reducir la congestión, el ruido y la contaminación en el centro de Valleseco, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida del municipio.

La redacción del proyecto ha sido realizada por la empresa Gestión Integral de Proyectos e Inversiones en Canarias S.L. (GIPIC), adjudicataria del contrato por presentar la oferta económicamente más ventajosa.

Esta actuación se enmarca en el PMUS de Valleseco y responde a las directrices del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Además, se alinea con la Estrategia Nacional de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reafirmando el compromiso municipal con un modelo de movilidad eficiente, inclusivo y respetuoso con el entorno.

El diseño del proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y diversidad funcional, en consonancia con las políticas locales orientadas a garantizar una movilidad segura y equitativa para todas las personas.

Temas

Gobierno de Canarias