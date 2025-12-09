Valleseco: la manzana y la sidra como seña de identidad

Rafael Falcón Valleseco Martes, 9 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Todos los caminos conducen estos días a Valleseco y es que se están celebrando las tradicionales jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra, dos productos que se han convertido en señas de identidad del municipio. El pasado fin de semana ya se notó la masiva afluencia de público, porque en esta 13ª edición se han adherido un total de 14 establecimientos que presentan unos platos muy suculentos.

Esta cita ya está consolidada en el calendario culinario de las medianías de Gran Canaria. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Valleseco, a través del Área de Desarrollo Local, y cuenta con la participación de una amplia representación del sector de la restauración local.

Hasta el 15 de diciembre, los restaurantes, bares y cantinas adheridos incorporarán a sus cartas propuestas renovadas, creativas y diferenciadas, elaboradas con el producto estrella del municipio: la manzana reineta y sus derivados. Todo ello acompañado de sidras locales con reconocimientos internacionales, entre ellas las 13 medallas obtenidas recientemente en el Concurso Internacional de Sidra del Sagardo Forum.

La calidad de estos productos se debe a las condiciones de cultivo de la manzana reineta, producida a 1.000 metros de altitud, con abundantes horas de sol y bajo la influencia de los vientos alisios durante gran parte del año. Estos factores proporcionan a la fruta y a los caldos un carácter único, destacando por la naturalidad de sus sabores y la riqueza de sus texturas.

Ampliar Ángel Nicolás Capra, de la Cantina Sirimiri, se estrena en estas jornadas. Cober

Se trata de una iniciativa pensada para el disfrute en familia, que invita a reconocer el buen hacer gastronómico del municipio. Valleseco es un referente histórico de la cocina insular, donde conviven la tradición de los calderos y la parrilla con nuevas tendencias culinarias. Además, quienes visiten la localidad podrán complementar la experiencia con el Mercado Ecológico EcoValles, el Museo del Gofio y los numerosos senderos que recorren el municipio desde la Cumbre hasta las medianías.

Los establecimientos adheridos a esta edición son: Arcos de La Laguna, Balcón de Zamora, Valleseco K-Tana, Gastrobar Sidrería Niebla, El Pollo Domínguez, Bar Mi Cielo, Cafetería La Herradura, Rinconcito Canario, Los Rubios, Cantina Sirimiri, Bochinche La Castaña, Cantina Valsendero, Cantina Sirimiri en Zumacal y Bochinche La Castaña en Caserón.

Uno de los establecimientos que ha estado en todas las ediciones de las jornadas gastronómicas de la miel y la sidra de Valleseco es el restaurante Arcos de La Laguna. Su chef Fran Rodríguez destaca que «son unas fechas que ya van ligadas a estas jornadas y cada vez son más las personas que se acercan a Valleseco para disfrutar de ellas». Rodríguez anima a todos a pasarse por Valleseco y degustar los platos especiales que se han elaborado para estas jornadas.

En Arcos de La Laguna se han esmerado con unos platos que el pasado fin de semana hicieron las delicias de los comensales, como los champiñones rellenos de cebolla, jamón ibérico y gratinado con manzana; los pimientos del piquillo rellenos de picadillo de cerdo y manzana; croquetas de sobrasada y manzana; bacalao gratinado con muselina de manzana o el solomillo de cerdo ibérico con salsa de sidra y manzana, entre otros; sin olvidar los postres, como el tiramisú de manzana con helado de vainilla o las milhojas de crema pastelera y compota de manzana cubierta de chocolate. Fran Rodríguez elabora 7 jornadas gastronómicas al año en el restaurante Arcos de La Laguna «y la de la sidra y la manzana es sinónimo de éxito».

Ampliar Algunos de los platos que se pueden degustar en Arcos de La Laguna. Cober

Y quien está viviendo por primera vez estas jornadas gastronómicas es la Cantina Sirimiri. Ángel Nicolás Capra ha sido comensal en muchas de estas jornadas en los últimos años, pero desde hace casi un mes regenta con éxito esta cantina ubicada en el local social de la Asociación Vecinal de El Zumacal. Este argentino, afincado desde hace cinco años en Valleseco, ha iniciado una nueva aventura con el Sirimiri y la respuesta a su cocina está siendo espectacular. Para estas jornadas, a su habitual carta, añadirá una bondiola asada con manzana y de postre un crujiente de manzana.

Valleseco presume de manzana y sidra. Ahora se presenta una buena ocasión para visitar el municipio y disfrutar de sus sabores hasta el 15 de diciembre.