UxGC reclama una pensión de viudedad para quienes, teniendo hijos, pierden a sus parejas El presidente de Unidos por Gran Canaria, ha manifestado que es absurdo e injusto que una persona que haya tenido hijos con su pareja no tenga derecho a una pensión de viudedad, en caso de su fallecimiento, por no estar casados o registrados como pareja de hecho

Unidos por Gran Canaria, en la voz de su presidente, Lucas Bravo de Laguna, ha manifestado su indignación por la situación que viven miles de personas que, pese ha haber tenido hijos con sus difuntas parejas, no tienen derecho a una pensión de viudedad por no haber contraído matrimonio o no haberse registrado como pareja de hecho, y se pregunta cómo es posible que el Estado abandone a una persona con hijos por carecer de un documento que, de ningún modo, diferencia a estas personas de quienes sí lo tienen.

Igualmente, tampoco tiene sentido que las parejas de hecho con hijos deban acreditar una convivencia de, al menos, cinco años, para tener derecho a la pensión de viudedad, como si la descendencia no fuera más acreditativa de la existencia de una unidad familiar que el hecho de convivir durante cinco años.

Lucas Bravo de Laguna ha insistido en que, pese a no tratarse de una medida de ámbito autonómico, sino estatal, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Unidos por Gran Canaria impulsará, desde las instituciones en las que tenga representación (Parlamento de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y ayuntamientos), dicha medida, proponiendo acuerdos institucionales y hacer presión ante el Gobierno de España, «porque nuestro partido procurará la defensa de los grancanarios en todos los ámbitos, y esta medida, además, beneficiará a muchísimas personas en toda España, según las estadísticas, mujeres en mayor número», afirmó Bravo de Laguna.

Pese a que en el año 2022 se han producido avances en el reconocimiento de las pensiones de viudedad y ampliación de las coberturas, el Estado sigue olvidando a mucha gente y condena a la penuria a muchas madres y padres que, además de perder a la persona amada, se enfrentan al reto de mantener a sus hijos con una merma económica, a veces del 100%; porque el progenitor fallecido era el único que trabajaba.

Por este motivo, el líder de Unidos por Gran Canaria ha pedido al Gobierno de España mayor empatía con estas personas, y que no abandone a sus compatriotas bajo absurdas diferenciaciones, porque, además, no existe posibilidad de fraude alguno de quienes soliciten esta pensión, porque no se trata de una cuestión acreditable de modo testifical, sino que queda patente con la existencia de uno o varios hijos.

Bravo de Laguna ha lamentado que, hasta ahora, esta justa reivindicación no haya estado sobre la mesa ni ningún partido se haya erigido en abanderado de esta causa, y espera que sea atendida con inmediatez, porque la situación de muchas de estas personas es crítica, e insiste en lo absurdo del agravio comparativo existente, que establece categorías entre los ciudadanos y desprotección de la familia.

Por otro lado, ante quienes repliquen argumentando que esas personas deberían haberse registrado como parejas de hecho, el presidente de la formación grancanaria ha sido claro al señalar que no se puede condenar a una persona por no haber realizado un mero trámite, y que, además, si lo hace, n o tiene garantizado el derecho hasta que cumple los cinco años de convivencia, como si el amor entre dos personas o los derechos de una madre o un padre se midieran por plazos.

Finalmente, y al tratarse de una prestación social, Lucas Bravo de Laguna ha querido recordar lo que su partido ha denunciado varias veces la imposibilidad de obtener cita previa en cualquier oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social para cualquier persona que necesite hacer cualquier tipo de trámite, incluyendo pensiones de jubilación e incapacidad, y esto con un Gobierno que presume de social.