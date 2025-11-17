El uso de la guagua que va al macizo rocoso es testimonial El promedio es de 11,90 pasajeros por expedición en la ruta circular y de 15,05 en la línea que viene del sur cuando la media en la isla es de 44,45 pasajeros

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:10

En el hecho de que los coches sigan estacionando en los márgenes de la carretera más próxima al Roque Nublo, pese a las señales viales que informan de que está prohibido hacerlo y a que la multa por ello es de 200 euros, tiene que ver el uso «muy bajo» del transporte público que llega hasta el borde de la plataforma sobre la que se asienta.

«La guagua transporta aire«, llega a decir el informe sobre la evolución del control de accesos al macizo rocoso, que se pregunta si no sería preferible replantear el modelo de movilidad puesto en marcha hacia una lanzadera al uso desde el aparcamiento disuario y gratuito abierto en Cruz de Los Llanos.

Con un coste anual de 300.000 euros, el servicio de transporte público hasta el Monumento Natural ofrece dos opciones. Se puede ir desde el sur de la isla con la línea 18 de Global (Faro de Maspalomas-Tejeda), que ha modificado su recorrido y sube al Roque Nublo a su paso por Ayacata y tiene tres fecuencias al día en ambos sentidos, y se puede ir aprovechando la línea circular que hace esta línea por las cumbres de la isla.

En la segunda opción las guaguas salen cada 30 minutos del casco de Tejeda, desde las 09.30 hasta las 18.00 horas (salvo a las 10.00, 12.00, 14.30 y 16.00), y en media hora, en cualquiera de sus dos sentidos, se plantan en el Monumento Natural. El servicio lo prestan cinco vehículos híbridos, pero el uso es tan bajo que apenas es aprovechado por 15 personas al día, de media.

60 y 90 minutos de espera

En otras paradas de la ruta circular, como las de Cruz de Tejeda, Ayacata, Degollada de Becerra o el aparcamiento disuasorio de Cruz de Los Llanos (desde aquí el recorrido se hace en 10 minutos), quien apueste por la guagua para ir al Roque Nublo puede esperar, tranquilamente, una hora o 90 minutos.

Ampliar

El estudio señala que el uso de la guagua desde Cruz de Tejeda es testimonial y que desde el aparcamiento de Cruz de Los Llanos se concentra entre las 09.00 y las 12.00 horas.

El promedio de usuarios, en cualquier caso, es de tan sólo 11,90 pasajeros por expedición en la línea circular y de 15,05 en la línea que viene del sur, cuando el promedio en el resto de líneas de transporte público de la isla es de 44,45 pasajeros.

Para mejorar los resultados del control de accesos al Roque Nublo el estudio considera imperativo intensificar la información a los visitantes desde los actores turísticos, hoteles, rent a car, viviendas vacacionales y casas rutales, además de seguir desarrollando una gestión flexible con el visitante para no castigar a quienes tratan de adaptarse al nuevo escenario.