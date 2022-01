Unidos por Gran Canaria (UxGC) denuncia que Gran Canaria soporta el 56 % de los Menores Inmigrantes tutelados

Según datos oficiales facilitados por la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, a una pregunta parlamentaria del presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y parlamentario autonómico, Lucas Bravo de Laguna, a fecha 30 de noviembre de 2021, el total de Menores Inmigrantes tutelados por el Gobierno de Canarias asciende a 2.645, de los cuales 1.496 se encuentran en la isla de Gran Canaria; esto es, más del 56% del total, mientras que la isla de Tenerife, con 643 Menas, apenas acoge al 24 % de los mismos.

«¿Cómo vamos a pedir solidaridad a otras Comunidades Autónomas, cuando la propia Consejería de Derechos Sociales del Gobierno Canario tiene un trato discriminatorio e insolidario hacia la isla de Gran Canaria?, se pregunta Lucas Bravo de Laguna. Según el presidente de Unidos por Gran Canaria, «la consejera de Derechos Sociales debería explicar a todos los grancanarios, por qué en Gran Canaria tenemos acogidos a 1.496 Menas y en la isla de Tenerife sólo a 643». En ese sentido, ha manifestado que «los mismos que nos llaman egoístas e insolidarios por defender el interés de Gran Canaria, son los que tienen un trato injusto, insolidario y discriminatorio hacia nuestra isla».

No existen razones objetivas que justifiquen la descomunal diferencia entre Gran Canaria y Tenerife en la gestión de una problemática como la de los menores no acompañados que llegan a nuestras islas. «No me creo que haya menos recursos asistenciales en la isla de Tenerife que en la de Gran Canaria. Esta desproporción obedece, únicamente, a una decisión política». En ese mismo sentido, el parlamentario grancanario llama la atención sobre la cifra que acoge la isla de La Gomera (5), menos de la dieciseisava parte de los que acoge El Hierro (83). «Viendo los datos suministrados por el Gobierno Canario sobre los Menas en las islas no capitalinas, uno empieza a entender muchas cosas».

Asimismo, el presidente de UxGC ha querido resaltar el hecho de que ningún otro partido se haya interesado por denunciar esta injusticia. En ese sentido, Lucas Bravo de Laguna ha recordado que el Partido Popular en breve tendrá un presidente de Tenerife, y que no apoya la propuesta de UxGC de modificar la Ley de Extranjería a través de la cual el resto de CCAA estarían obligadas a asumir un cupo legal de los Menores Extranjeros No Acompañados que lleguen a nuestro país, así como el resto de islas canarias.

«Nuestra propuesta incomoda mucho a ciertos partidos, porque su Dirección Nacional no quiere tener problemas con sus líderes autonómicos, y a otros, porque apoyar esa modificación les obligaría asumir una distribución equitativa entre Gran Canaria y el resto de islas, cuestión que, a la luz de los datos, no les interesa».

La asistencia a los menores

Por último, Lucas Bravo de Laguna ha manifestado que van a solicitar a la Consejería de Derechos Sociales datos en relación a la escolarización, tutela y asistencia a estos jóvenes, «ya que nos preocupan las constantes denuncias en relación a la falta de atención, supervisión y control de dichos menores». En ese sentido, manifestó que es necesario un control de las asociaciones encargadas de gestionar los centros de acogida. Un trato inadecuado de los menores, sin la supervisión necesaria puede empeorar, aún más, los problemas añadidos de seguridad que sufre la isla de Gran Canaria.

«La Administración tiene la obligación de velar por el futuro de estos chicos mientras estén en nuestro territorio, y su objetivo debe ser mantenerlos alejados del riesgo de incurrir en actos delictivos o violentos, como en algunos casos está sucediendo, y de la exclusión social, y para eso debe hacer un seguimiento individualizado, garantizando su formación y supervisando su integración, pero es tarea imposible cuando se acumulan de un modo desproporcionado en un solo territorio, Gran Canaria. La masificación incide negativamente en la atención de los menores», subrayó.

Lucas Bravo de Laguna terminó diciendo que «este 2021 ha sido un año trágico para las islas. Según datos del Ministerio del Interior, de los 4.016 migrantes que perdieron la vida tratando de llegar a nuestras costas, 205 eran menores».