Turcón exige un gabinete de crisis y el cierre preventivo de las playas del sureste por contaminación marina El colectivo ecologista denuncia que los vertidos se extienden desde Telde hasta San Bartolomé de Tirajana y atribuye el origen a las jaulas marinas de acuicultura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:54

El colectivo Turcón - Ecologistas en Acción exige la creación de un gabinete de crisis y el cierre preventivo de las playas del Sureste de Gran Canaria, tras detectar una expansión de la contaminación marina que ya afecta a municipios como Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.

Según denuncian, en los últimos días se han observado aguas con aspecto aceitoso, malos olores y residuos flotantes en distintas zonas del litoral, con características similares a las detectadas anteriormente en Salinetas, Melenara y Ojos de Garza. Turcón sostiene que «no se trata de un vertido accidental», sino de una contaminación continuada vinculada a las jaulas marinas de acuicultura intensiva situadas frente a la costa.

El colectivo advierte de evidencias de afección a la salud pública, tras recibir testimonios de bañistas que han sufrido infecciones cutáneas, otitis y gastroenteritis tras el contacto con el agua. Por ello, reclama la aplicación inmediata del principio de precaución y la suspensión temporal del baño hasta que se garanticen las condiciones sanitarias.

«La salud pública está en juego. No se puede seguir restando importancia a una contaminación que se repite y se agrava con el tiempo del este y del sur», señalaron desde Turcón, que también denunció la falta de limpieza de residuos en las playas teldenses, a diferencia de otros municipios costeros.

Transparencia

Turcón reclama la creación urgente de un gabinete de crisis encabezado por el Gobierno de Canarias e integrado por los ayuntamientos afectados, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas. Su objetivo sería coordinar una investigación independiente sobre el origen y la magnitud de la contaminación, además de planificar medidas de prevención y protección ciudadana.

Asimismo, el colectivo exige máxima transparencia informativa a las administraciones públicas y a la empresa acuícola responsable, ante las «sospechas fundadas» de que los vertidos proceden de las jaulas marinas y no de un episodio accidental.

Turcón anunció que presentará una denuncia formal ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, para que se depuren responsabilidades ambientales y administrativas por los daños al litoral y la posible vulneración de la normativa de calidad de las aguas. También estudia llevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La organización cuestiona que en 2022 se ampliara la concesión acuícola pese a las reiteradas quejas vecinales por la contaminación en la zona de Salinetas, y reitera su demanda histórica de alejar las jaulas marinas al menos dos kilómetros de la costa o eliminarlas definitivamente, como ya ocurrió en Playa Quemada (Lanzarote).

«El uso privativo del mar no puede estar por encima del derecho ciudadano al disfrute del litoral y a un entorno limpio y saludable», sostiene el comunicado.

Turcón expresó además su apoyo a las movilizaciones vecinales convocadas en Telde y afirmó que está dispuesto a impulsar acciones sociales, legales y ambientales «para proteger el litoral y garantizar un mar libre de contaminación».