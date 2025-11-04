Turcón denuncia vertidos en el litoral de Agüimes y señala a las jaulas marinas como posible origen El colectivo ecologista pide revisar el impacto ambiental de las instalaciones acuícolas frente a la costa de Telde y reclama medidas urgentes de control y limpieza

CANARIAS7 Agüimes Martes, 4 de noviembre 2025, 09:45 Comenta Compartir

El colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Agüimes por la aparición de vertidos y residuos en varias playas del litoral municipal, entre ellas las situadas al sur de Vargas, Tres Peos y zonas rocosas próximas.

Según el escrito firmado por su presidenta, Consuelo Jorges López, los voluntarios del colectivo detectaron la presencia de una masa viscosa amarilla y restos con olor intenso a pescado, similares a los encontrados en fechas recientes en el litoral de Telde. Turcón vincula estos residuos presuntamente con la actividad de las jaulas marinas de acuicultura situadas frente a las costas de Salinetas y Melenara, dedicadas al cultivo de lubina.

En la denuncia, los ecologistas afirman que las condiciones meteorológicas de los últimos días, especialmente los vientos del este y sureste, favorecen el arrastre de restos de pienso, grasas y microplásticos hacia las playas del sureste de Gran Canaria. El colectivo exige una investigación independiente y exhaustiva sobre el alcance de la contaminación y sus efectos en la calidad de las aguas de baño y en el ecosistema costero.

Revisión del impacto ambiental

Turcón solicita además la revisión del informe de impacto ambiental del proyecto acuícola de Aquanaria S.L., aprobado en 2022 por el Gobierno de Canarias, al considerar que no evalúa los efectos secundarios de la actividad sobre el litoral. Entre las medidas propuestas figuran la instalación de barreras de contención de residuos, el uso de sistemas de alimentación controlada y el alejamiento de las jaulas a zonas más profundas, fuera del área de influencia directa de las playas.

La organización también pide a las administraciones que garanticen la transparencia y acceso público a los informes ambientales, y que adopten medidas urgentes de limpieza y vigilancia para evitar nuevos episodios.

Turcón advierte de que «no se trata de un problema nuevo, sino de un impacto reiterado que debe abordarse con rigor y responsabilidad ambiental».