Tunte celebra la Reserva de la Biosfera con un encuentro lleno de tradición y conciencia ambiental Vecinos, turistas y productores locales se dieron cita en un evento que combinó cultura, gastronomía y educación ambiental en el corazón de Gran Canaria

CANARIAS7 Tunte Domingo, 19 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El casco histórico de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, acogió este domingo un animado encuentro cultural y medioambiental para conmemorar el 20º aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria por la Unesco. La jornada, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, ofreció un espacio de celebración, aprendizaje y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio.

Bajo el lema «Vive la tradición y comparte los valores de la Reserva de la Biosfera», la cita arrancó en el Centro Cultural Pancho Guerra y reunió a vecinos —muchos llegados desde la costa gracias a un servicio de transporte gratuito—, turistas y productores locales en una jornada que combinó gastronomía, tradición y concienciación.

El evento contó con la presencia del alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, quien destacó la implicación vecinal y la importancia de potenciar las medianías como parte vital del territorio.

Productos de la tierra

Uno de los grandes atractivos fue el mercado agrícola y artesanal con productos de kilómetro cero: quesos, vinos, mermeladas artesanales, mieles, café y repostería sin gluten. Participaron productores como Quesería La Chalupa, Cafetales Maspalomas, Cositas Dulces o la bodega Las Tirajanas, entre otros.

La jornada incluyó también demostraciones de oficios tradicionales, como el amasado de pan en horno de leña en la Casa Museo de los Yánez y un taller de elaboración de mantecados, además de una representación teatral que homenajeó a las mujeres rurales del municipio.

Para los más pequeños, hubo talleres de juegos tradicionales, pintura con cochinilla y un espectáculo de títeres titulado Cancionero de la Reserva, centrado en valores ambientales.

Conciencia ecológica

La vertiente educativa se materializó en dos charlas clave. Midori Ramírez, del proyecto Ecoescuelas, explicó la importancia de la Reserva, que ocupa casi la mitad de la isla e incluye áreas de gran valor como Fataga, Amurga y Ayagaures-Pilancones. Ramírez señaló la necesidad de revalorizar las medianías para atraer más población y actividad sostenible.

Por su parte, Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla, alertó sobre la amenaza que enfrenta este cultivo debido a una plaga que se extiende por el archipiélago. Pérez defendió el valor de este colorante natural —ya con Denominación de Origen— como alternativa ecológica a los sintéticos prohibidos en países como EE.UU.

La jornada concluyó en el Centro del Mayor con un almuerzo popular a base de ropa vieja, amenizado por la parranda A Cal y Canto, en un ambiente festivo que consolidó este encuentro como una cita destacada para unir tradición, sostenibilidad y comunidad en el corazón de la isla.