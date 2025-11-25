El túnel Julio Luengo dispondrá de un sistema de gestión inteligente La Consejería de Obras Publicas del Cabildo va a implantar sensores en los enlaces y el interior para medir el flujo de los vehiculos en tiempo real y regular así la apertura de los semáforos

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria ha licitado un contrato para la implantación de un sistema de gestión inteligente en los túneles Julio Luengo de la capital.

Con esta iniciativa, a la que destina 127.772 euros, recabará datos mediante sensores de los enlaces de Torre Las Palmas, plaza de América y calle León y Castillo que permitan regular automáticamente la apertura de los semáforos de esos cruces y convertirlo en un sistema autorregulable.

La actuación consiste en implantar un sistema inteligente para gestionar la ocupación del túnel Ingeniero Julio Luengo mediante la captación de los flujos de vehículos que se producen a lo largo del día, en tiempo real, evaluando su morfología, definición de zonas estáticas y dinámicas, número de vehículos por carril, obstáculos persistentes, etcétera.

Ya existe un sistema idéntico instalado en el interior de los túneles, el gestor de colas, que regula de manera automática los tiempos de los semáforos y los pasa a verde si detecta que hay retenciones dentro de las galerías.

Con este nuevo sistema se pretende expandir esa tecnología a todos los cruces con los que se accede a los túneles. Para ello se instalará un sistema de sensores en báculos, para la detección y evaluación de los accesos y salidas.

Los sensores se instalarán en los exteriores de los enlaces de Torre Las Palmas (calle León y Castillo y Avenida Marítima), Plaza América y el ya existente en el interior del túnel, y se automatizarán los ciclos semafóricos de ambos enlaces para una gestión más eficiente y una reducción de las retenciones tanto en el interior como en los accesos al túnel y sus áreas de influencia.

Así, los ciclos de los semáforos situados a la entrada y salida del túnel se irán adaptando mediante la recogida y proceso de datos en tiempo real a las diferentes situaciones y circunstancias que se puedan dar en el túnel y en sus accesos las 24 horas del día, y los siete días de la semana, convirtiéndolo en un sistema de cruces autorregulables a todos los efectos.

La gestión se realizará de manera automática e inteligente y estará supervisada desde el Centro de Control de Túneles de La Laja.

Los túneles del Ingeniero Julio Luengo se pusieron en servicio en 1993 y están entre los más antiguos de la red insular de carreteras. Los túneles miden 1,1 kilómetros y acogen cada día a más de 52.000 vehículos.