«Los tres minutos en el escenario se me pasaron muy rápido, quería volver a salir»

A Carla Benítez González, elegida reina del carnaval internacional de Maspalomas 2023, se le pasó volando este sábado su paseo por el escenario del Centro Comercial Yumbo, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana). «Los tres minutos del desfile se me pasaron muy rápido, me supieron a poco, quería volver a salir; en verdad, la noche, en general, se me pasó rápido».

«Pensaba que iba a estar más nerviosa, pero sorprendentemente estaba muy tranquila, todo mi equipo me había transmitido mucha tranquilidad y confianza en mí misma, en ese sentido, salí al escenario a disfrutarlo; y lo disfruté muchísimo, salí a vivirlo», relata este lunes, con algo más de perspectiva, casi 48 horas después del inicio de su reinado. Lució la fantasía 'Morir de amor', de Enrique González y Kevin Rodríguez, en representación de Holiday World Maspalomas.

Algo influye que a Carla, pese a sus apenas 23 años, los desfiles no la pillan precisamente de nuevas. Ya ha desfilado en otros escenarios, como el de Santa María de Guía, en 2018, donde fue elegida como Miss Las Palmas, y el de Oropesa del Mar, en 2020, donde quedó tercera finalista en el certamen de Miss España.

Aunque se formó como auxiliar de Farmacia, esta vecina e hija de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en una joyería de la capital, en el departamento de marketing y de imagen. Y es, además, «supercarnavalera», tanto, que reconoce que alguna vez le rondó la cabeza la idea de presentarse como candidata a reina, «aunque siempre tenía ese miedo de pensar que al final es una responsabilidad, porque es mucho tiempo de trabajo de todo un equipo que tú tienes que reflejar ese día y en unos pocos minutos». Y se explica: «El jurado, aparte de fijarse en la fantasía, también se fija en ti y en cómo defiendes el diseño». De hecho, hasta ahora nunca se había presentado. Surgió, probó y triunfó.

«Cuando escuché mi nombre, el corazón me dio un vuelco»

Su participación en la gala y, sobre todo, su elección, es de alguna manera «un sueño cumplido». Está casi como en una nube. No en vano, reconoce que es ahora cuando está empezando a darse cuenta de que ha sido elegida reina del carnaval de Maspalomas. Está empezando a asimilarlo. «Estoy muy, muy contenta; cuando escuché mi nombre, el corazón me dio un vuelco; no me podía creer que saliera reconocido el trabajo de tanto tiempo y de todo mi equipo. No podía estar más feliz», apunta Carla.

Y eso que, según cuenta, todo surgió un poco de la casualidad, fruto, entre otras cosas, de que ella ya conocía a uno de los dos diseñadores del traje, Kevin Rodríguez. Ella misma, sin pretenderlo, inspiró el nombre de la fantasía. «Un día estaba en el taller hablando con él y le dije 'ay Kevin, parece que te vas a morir de amor por el carnaval' y me dijo 'pues es verdad', y de ahí nació la fantasía», recuerda. «Ellos lo viven muy intensamente, somos supercarnavaleros, con la broma surgió esta idea, y hemos ganado el carnaval de Maspalomas».

A Carla estas galas de la reina le parecen «preciosas» y le apena que se estén perdiendo (se celebran ya en pocos carnavales), de ahí que agradezca enormemente el esfuerzo de los patrocinadores por colaborar y por mantenerlas.

Este martes se reparten las invitaciones para la gala drag

Por otra parte, este martes está previsto que a partir de las 10.00 se empiecen a repartir de forma gratuita las invitaciones para asistir a la gala drag queen del carnaval internacional de maspalomas, en el Centro Comercial Yumbo, en la Plaza de la Diversidad Darío Jaén.

Se podrán repartir dos invitaciones por persona y será necesario mostrar el DNI u otra identificación oficial. Se repartirán pases hasta que se agoten las existencias. La gala será este jueves, a las 21.30 horas