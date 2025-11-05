Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Recreación de la estación del tren proyectada en el aeropuerto, por donde la línea es subterránea. C7

El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Para Regina Díaz, directora de Ferrocarriles, este proyecto «amplía oportunidades y garantiza el derecho efectivo a la movilidad»

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 05:10

El tren entre la capitla y el sur proyectado por el Cabildo «no es solo una infraestructura de transporte: es una herramienta de cohesión social, justicia territorial y transformación económica», según resaltó Regina Díaz, directora técnica de Ferrocarriles de Gran Canaria, en la conferencia que abrió este martes las I Jornadas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que acoge el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

La implantación del ferrocarril es «un proyecto que combina sostenibilidad, innovación y equidad, y que mira al futuro con una idea clara: Mover personas es importante, pero mover oportunidades lo es aún más», declaró Díaz en su conferencia 'El tren de Gran Canaria como solución vertebradora de la movilidad insular'.

Más allá de los datos técnicos, el tren «tiene un propósito humano», mantuvo Díaz, porque Canarias es «la región con mayor índice de pobreza en el transporte»: una parte significativa de la población carece de vehículo privado, afronta costes de desplazamiento desproporcionados, o no dispone de alternativas seguras y regulares.

A su vez, el índice de motorización —814 vehículos por cada 1 000 habitantes— revela una dependencia extrema del coche particular, que genera exclusión, congestión y vulnerabilidad.

El tren, por el contrario, «ofrece una respuesta justa y moderna: reduce desigualdades, amplía oportunidades y garantiza el derecho efectivo a la movilidad», dijo Díaz.

El proyecto, destacó, se apoya en tres pilares estratégicos: intermodalidad real, física y tarifaria, garantizando conexiones fluidas y tiempos competitivos; sostenibilidad 360°, al operar con energía 100% renovable generada por su parque eólico de 26,4 MW; e innovación digital, con una infraestructura totalmente modelada en BIM-GIS, que permite una gestión inteligente, trazable y transparente».

Estación interrmodal de Arinaga con la leyenda de sus servicios de movilidad. C7

La declaración de impacto ambiental del proyecto está pendiente de aprobación por el Órgano Ambiental de Gran Canaria, paso previo necesario para iniciar la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la línea ferroviaria.

Solución a un modelo agotado

Con 58 kilómetros y 11 estaciones, el tren que unirá la capital, el aeropuerto y el sur turístico en entre 25 y 33 minutos, según el tipo de servicio (exprés o insular), nace como «una solución estructural, sostenible e intermodal a un modelo agotado», el de la movilidad en la franja este de la isla, donde se concentra el 80% de la población y el 85% de la actividad económica, industrial y turística, lo que genera una movilidad intensa y dependiente casi por completo del coche privado, indicó Regina Díaz en su conferencia.

La GC-1, con 170.000 vehículos de media al día, soporta niveles críticos de servicio: cualquier avería o lluvia intensa provoca un colapso generalizado. «No hablamos de un atasco puntual, sino de riesgo estructural para la economía y la calidad de vida», remarcó.

