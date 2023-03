La Trastienda se acerca al casco de Moya

Antes a las afueras y ahora en el mismo casco del pueblo. La Trastienda Quesos y Vinos estrena nuevo local y se ha trasladado 180 metros hacia la arteria principal de Moya, la calle Magistral Marrero, «lo que contribuye a la dinamización del casco del pueblo y aumenta el atractivo de la zona comercial», destaca Raúl Afonso, alcalde del municipio.

Floro Cazorla era repartidor de hielo, pero una enfermedad hizo que cambiase de pensamiento. Sufrió una leptospirosis, una enfermedad bacteriana, y se le pararon los órganos. Floro estuvo once días en la UMI y dos días en críticos. Le gustaba correr por montaña y en esos momentos preparaba una carrera. No podía pensar que esta enfermedad, vulgarmente conocida como bacteria del pis de la rata y que suele ser el origen de ese dicho de que nunca bebas directamente de una lata, iba a darle un giro a su vida.

Un sobrino de su mujer tenía una tienda gourmet en Moya y no quería continuar. Ahí fue su momento. «Quise darle un giro a mi vida. Hace seis años arranqué con el proyecto de La Trastienda Quesos y Vinos, añadiendo alguna que otra tapita degustación de las recetas que mi madre me ha enseñado. Recuerdo que hubo días que no pasaba nadie y no entraba ni un solo euro al negocio, pero fui constante y poco a poco se fue generando un ambiente enorme con una clientela espectacular, hasta que se me fue de las manos, porque ya no había ni espacio, jajaja», comenta en tono jocoso.

Floro, en plena faena, preparando una tabla de quesos de Moya. / juan carlos alonso

Hace un año acudió con su mujer, Carolina, que le acompaña en el negocio, a tomar un aperitivo a la calle principal de Moya. Pasé por la puerta de la oficina de La Caixa y dije que aquí La Trastienda tendría un hueco ideal. Mi cuñada me dijo que estaba en venta y al día siguiente fui a hablar con el director de la oficina. Eso fue en febrero de 2022. Al final se produjo una puja y la gané. Me lo anunciaron justo después de Semana Santa del pasado año», recuerda con emoción.

Pues el pasado 22 de febrero, La Trastienda Quesos y Vinos abrió sus nuevas puertas, manteniendo la filosofía de siempre y con un local mucho más espacioso, cómodo y moderno donde poder seguir degustando los quesos de Moya, la tortilla de ibéricos con aguacate o las caballas aliñadas. Floro y Carolina, vecinos de Trujillo, están encantados con la respuesta que están teniendo en esta nueva etapa.