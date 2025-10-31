Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación del 'Teror Film Fest' C7

El 'Teror Film Fest' se clausura este sábado con la gala y la entrega de premios

La última jornada de este festival se celebrará en el auditorio, pudiendo acceder al recinto desde las 19.00 horas hasta que se complete el aforo

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:38

El festival de cine 'Teror Film Fest' cerrará este fin de semana su programación con la gala de clausura y entrega de premios hoy en el Auditorio de Teror, desde las 19.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo, pudiendo acceder al recinto a partir de las 19.00 horas. Se recomienda vestimenta negra con un detalle rojo, y así ambientar el evento con un toque de terror en el público.

La gala, donde se entregarán 4 gárgolas de piedra natural y 2.500 euros en premios en la sección REC72H, contará con tres actuaciones en directo, la proyección de cortos premiados y algunas sorpresas. La noche cinematográfica cerrará con una fiesta temática en el 'Made in Teror', en la plaza de Sintes, con dj, animaciones y plataforma 360º. Un momento de celebración y unión de la comunidad cineasta del festival. El primer premio al mejor cortometraje recibirá una estatuilla y 1.000 euros.

