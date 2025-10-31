Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La carretera del Camino Real del Álamo, en Teror, que será asfaltada durante el lunes y el martes. C7

Teror asfaltará la próxima semana el Camino Real del Álamo

El Ayuntamiento anuncia que los trabajos tendrán lugar el lunes y el martes, contando con la calle El Chorrito, Paseo Florián y calle La Ligüeña como rutas alternativas

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:12

Comenta

El Camino Real del Álamo, en Teror, será asfaltado el próximo lunes y martes, 3 y 4 de noviembre, tras iniciarse esta semana los trabajos de fresado, por lo que la vía cerrará al tráfico esos dos días y permanecerá abierta este viernes 31 de octubre y el fin de semana. Con el cierre, la ruta alternativa deberá realizarse por la calle El Chorrito, Paseo Florián y calle La Ligüeña.

Por otra parte, la calle Huertas del Palmar abrió al tráfico este jueves por la tarde, tras culminar los trabajos de repavimentación, a falta de la señalización viaria definitiva y los trabajos de remate pendientes que se realizarán a partir de la próxima semana, y que no requerirán el cierre de la vía.

Los trabajos, ejecutados por el área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Laura Quintana, consisten en el refuerzo del firme mediante la reposición del pavimento, así como en la renovación de la señalización viaria, incluyendo las marcas viales y la simbología afectadas por la repavimentación. La ejecución del proyecto se está llevando a cabo con la empresa adjudicataria Surhisa SL.

Con estas intervenciones, que cuentan con un presupuesto del Ayuntamiento de Teror de 150.000 euros, se mejora la seguridad y la comodidad de la circulación, garantizando un pavimento en mejores condiciones y una señalización más visible y segura para peatones y conductores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  4. 4 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  5. 5 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  6. 6 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  7. 7 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  8. 8 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  9. 9 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  10. 10 El Náutico se hipoteca para garantizar su supervivencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Teror asfaltará la próxima semana el Camino Real del Álamo

Teror asfaltará la próxima semana el Camino Real del Álamo