Teror asfaltará la próxima semana el Camino Real del Álamo El Ayuntamiento anuncia que los trabajos tendrán lugar el lunes y el martes, contando con la calle El Chorrito, Paseo Florián y calle La Ligüeña como rutas alternativas

La carretera del Camino Real del Álamo, en Teror, que será asfaltada durante el lunes y el martes.

CANARIAS7 Teror Viernes, 31 de octubre 2025, 14:12

El Camino Real del Álamo, en Teror, será asfaltado el próximo lunes y martes, 3 y 4 de noviembre, tras iniciarse esta semana los trabajos de fresado, por lo que la vía cerrará al tráfico esos dos días y permanecerá abierta este viernes 31 de octubre y el fin de semana. Con el cierre, la ruta alternativa deberá realizarse por la calle El Chorrito, Paseo Florián y calle La Ligüeña.

Por otra parte, la calle Huertas del Palmar abrió al tráfico este jueves por la tarde, tras culminar los trabajos de repavimentación, a falta de la señalización viaria definitiva y los trabajos de remate pendientes que se realizarán a partir de la próxima semana, y que no requerirán el cierre de la vía.

Los trabajos, ejecutados por el área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Laura Quintana, consisten en el refuerzo del firme mediante la reposición del pavimento, así como en la renovación de la señalización viaria, incluyendo las marcas viales y la simbología afectadas por la repavimentación. La ejecución del proyecto se está llevando a cabo con la empresa adjudicataria Surhisa SL.

Con estas intervenciones, que cuentan con un presupuesto del Ayuntamiento de Teror de 150.000 euros, se mejora la seguridad y la comodidad de la circulación, garantizando un pavimento en mejores condiciones y una señalización más visible y segura para peatones y conductores.

