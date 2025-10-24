Teror acoge este sábado una exhibición de vehículos clásicos de la marca Mini Más de 40 coches se expondrán en la plaza del Pino, de 11.00 a 13.00 horas, entre ellos algunos de los primeros fabricados en 1959 y también de coleccionistas de la villa mariana

El Club de Amigos del Mini de la isla realizan hoy un hermanamiento de aficionados a los Minis clásicos, que desde las 11.00 a las 13.00 horas estarán expuestos en la plaza del Pino y Calle Real. Alrededor de 40 vehículos, unos 20 llegados de Tenerife y otros 20 de la isla, participarán en este hermanamiento, donde se podrá contemplar desde los primeros modelos fabricados en 1959 en Gran Bretaña a los últimos que salieron al mercado en el 2000.

Tras la exhibición de los vehículos, que sus propietarios mostrarán a los visitantes, se finalizará con un encuentro de hermanamiento en la zona recreativa de Los Granadillos.

Desde el Club de Amigos del Mini de la isla, Javier Padrón explica que son muchas las personas aficionadas al coleccionismo de Minis en Canarias. En Teror también hay una gran afición y se contará en este hermanamiento con 6 vehículos de coleccionistas del municipio.

Temas

Teror