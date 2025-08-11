Teror abre el plazo para pedir las ayudas para proyectos de cooperación internacional Las solicitudes por parte de las ONGs se podrán presentar desde este lunes hasta el próximo 9 de septiembre | El órgano municipal donará el 1% del presupuesto liquidado del ejercico anterior a causas solidarias

El Ayuntamiento de Teror ha abierto desde este lunes 11 de agosto hasta el próximo 9 de septiembre el plazo de solicitud de subvenciones para la financiación a Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Países Empobrecidos 2025, que convoca la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Teror. Esta ayuda se concede desde el órgano municipal, quien aporta el 1% del presupuesto liquidado en el ejercicio anterior a proyectos de solidaridad.

La concejala de Solidaridad de Teror, Irene Ortega, explica que el objetivo de esta convocatoria es «contribuir a paliar las necesidades de los países más desfavorecidos del mundo, mediante el fomento de proyectos solidarios que favorezcan su desarrollo y den prioridad a la participación directa de regiones beneficiarias para conseguir que sean las protagonistas de su propio desarrollo».

Desde el Ayuntamiento, el Gobierno municipal sigue manteniendo su compromiso con las personas más necesitadas del planeta, siendo uno de los municipios de Canarias más solidarios, aportando desde hace más de dos décadas el 1% del presupuesto liquidado del ejercicio anterior a proyectos de solidaridad.

Con estas ayudas deberán realizarse acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas, prioritariamente a la erradicación de la pobreza, alimentación, salud, vivienda, educación básica o equipamiento e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población.

