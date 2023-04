Teodoro Sosa y el BNR-NC desbordan el Guaires al presentar la candidatura

El Centro Cultural Guaires se quedó pequeño en la noche de este viernes en la presentación de la candidatura del Bloque Nacionalista Rural- Nueva Canarias (BNR-NC) para las elecciones municipales del 28M, en las que aspira a revalidar la mayoría absoluta lograda en los dos últimos comicios y la quinta alcaldía consecutiva para su líder, Teodoro Sosa.

Más de 500 personas llenaron el recinto y otros cientos presenciaron el evento en los laterales y desde pantallas. Fue, además, el primer acto que se realiza en el Centro Cultural Guaires tras su renovación integral.

Arropado por los líderes de NC, Sosa anunció el equipo de 30 personas -21 concejales y 9 suplentes-, que le acompañará. «Y me ha faltado hueco porque ha habido mucha más gente que me ha transmitido su deseo de acompañarme, pero no cabían más en la papeleta», aseguró.

El equipo mantiene la base del actual gobierno, formado por 17 ediles de los 21 del Ayuntamiento, con varias incorporaciones «jóvenes, mayores, con carreras universitarias o con la universidad de la vida. Son el reflejo de la sociedad galdense y todos sus barrios, personas comprometidas, trabajadoras, honestas y preparadas para gobernar con el objetivo de que Gáldar siga respirando», destacó Sosa.

Tras el primer edil figuran, en las diez primeras posiciones, Julio Mateo, Valeria Guerra, Carlos Ruiz, Ana Teresa Mendoza, Agustín Martín, Idaira Mateos, Heriberto Reyes, Rita María Cabrera y Ulises Miranda. No continúan, por asuntos de salud o profesionales, Carmen Pilar Mendoza, Andrés Díaz y Rafael Pérez.