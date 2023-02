¿Quién se lleva el papel higiénico de los baños del Centro de Mayores de Telde?

La Concejalía de Servicios Sociales ha decidido cerrar los baños del Centro de Mayores de Telde tras producirse varios robos de papel higiénico. Desde hace unas semanas los pensionistas que quieran hacer uso de los aseos deben pedir primero la llave en la portería del local social. Además, ahora los rollos de papel son más pequeños y si no eres socio, tampoco te darán la posibilidad de hacer tus necesidades en este recinto. Así lo explica Pino González, una histórica miembro y dinamizadora de este club dedicado a los jubilados teldenses.

Desde la corporación local aseguran que han sido los propios mayores los que han tomado esta decisión de cerrar con llave las puertas de los aseos. Sin embargo, Pino reitera que esto no es así, pues «fueron los representantes del Ayuntamiento los que plantearon esta idea en una reunión de coordinadores. Yo soy coordinadora y no estaba de acuerdo, pero como estas cosas se deciden por mayoría, pues se decidió hacer lo que decía el resto».

Del mismo modo, Pino denuncia que el centro no tenga limpiadoras durante todo el día. « Aquí todos somos gente mayor que hace sus necesidades como puede y que suele ensuciar más de lo normal cuando va al baño. Es lógico. Lo que no se entiende es que el Ayuntamiento de Telde no ponga a dos personas que se encarguen de la limpieza durante todo el día, una por la mañana y otra por la tarde», afirma Pino González, que añade que «ahora mismo tan solo viene una limpiadora durante un rato a primera hora de la mañana y otra al mediodía».

El gobierno «ultima las gestiones» para recuperar los bailes

Los pensionistas llevan tiempo solicitando al consistorio la vuelta de los bailes durante los fines de semana, días en los que actualmente el edificio se mantiene cerrado. «Ya va siendo hora de recuperar esta actividad. No puede ser que todavía seamos el único espacio de la isla que esté al 30%de sus posibilidades tras la pandemia. ¿Donde están los 80.000 euros que da el Gobierno canario cada año para el Centro de Mayores?», se cuestiona Pino. Desde el Gobierno local no dan fecha de regreso para estos esperados bailes, pero aseguran que están «ultimando las gestiones para retomarlos lo antes posible».