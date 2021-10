Urbanismo insta a arreglar la vía que aísla dos casas en La Higuera Canaria

La Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Héctor Suárez, ha instado a la comunidad de regantes González Guerra a arreglar el camino que sirve de acceso a dos viviendas en un tramo estrecho y peatonal de la calle Afrodita, en La Higuera Canaria. El mal estado de uno de los muros del estanque de esa comunidad ha dejado casi a punto de desplome la entrada a las casas, por lo que han quedado aisladas.

Suárez explicó que la corporación local ha actuado en el marco del expediente de Disciplina Urbanística que tuvo que incoar después de que el pasado 2 de agosto se viniera abajo por segunda vez buena parte de ese muro, ya parcialmente desprendido desde diciembre de 2018. Esta segunda caída ha abierto un boquete en el paramento que, según explica uno de los vecinos afectados, Alejandro Reina, ha eliminado prácticamente la cimentación que sirve de base al camino por el que se accede a las casas.

Tal es el riesgo que, no en vano, desde entonces la Policía Local precintó esa senda y los propietarios de las dos viviendas, que, por fortuna, no las habitan, se han quedado sin poder llegar hasta ellas. En la de la familia de Reina residía una hermana suya aquejada de una discapacidad, pero desde hace algún tiempo permanece ingresada en un recurso sociosanitario. Sin embargo, cuenta Reina que tiene otro hermano que quiere residir en ella y no puede. La otra casa, según este mismo afectado, solía estar alquilada, pero sus dueños, dada la situación, han tenido que desistir de darle ese uso.

Suárez mantendrá estos días el que será el tercer encuentro que tiene con la comunidad propietaria del estanque y a segura que le han transmitido su voluntad de acometer las obras en breve. El edil informa de que el técnico de Disciplina Urbanística tasó los trabajos en 2.700 euros. Y anuncia que la corporación agilizará los trámites y permisos que se precisen para su ejecución.

«Si fuera por 3.000 euros ya lo habría arreglado yo mismo»

Uno de los afectados por el derrumbe, Alejandro Reina, se mostró muy enfadado con las declaraciones que sobre este expediente hizo el edil Suárez en el programa El Drago, de la Cadena Ser. Negó, de entrada, que el coste de la reparación ascienda a 3.000 euros. «Si fuera así ya lo habría arreglado yo mismo, que solo en costes judiciales ya llevo gastados 5.000 euros». Precisamente para la interposición del contencioso tuvo que encargar una pericial a un técnico, que, según Reina, cifró el coste en más de 40.000 euros. Y niega que haya tenido más conflicto con la comunidad de regantes que el originado por ese muro, por cuyo arreglo lleva peleando desde 2018. «Estoy cansado de todos los políticos de Telde, no hacen sino engañarnos y reírse de todos nosotros», se quejó.