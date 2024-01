La Traída del Agua está en peligro

Las fiestas de la Virgen de las Nieves 2024 de Lomo Magullo, que incluyen la popular Traída del Agua, corren peligro. «Estoy cansado. Nadie quiere entrar a echar una mano y mi mandato se ha acabado. Se ha abierto un periodo electoral y nadie acude. Si en la siguiente convocatoria, prevista para el próximo 25 del presente mes de enero, no se presenta nadie se procederá a formalizar una gestora que se limitará al día a día del Patronato y su función no será organizar las fiestas», admitió ayer con rotundidad a CANARIAS7 Salvador Santana, actual presidente en funciones del Patronato de Fiestas El Naciente.

«En 2019 la situación estaba muy mal y me comprometí personalmente a sacar adelante las fiestas. Luego llevó el Covid y ya como presidente del Patronato se celebraron las ediciones 2022 y 2023. El mandato al frente del Patronato, tal y como figura en sus estatutos, es de dos años, por lo que ya ha acabado mi misión. La situación del Patronato a día de hoy es ejemplar, respetado en todas las instituciones y con sus cuentas al día. Se ha abierto un periodo electoral y no se presenta nadie. Las fiestas de la Virgen de las Nieves de Lomo Magullo tienen un enorme importancia y relevancia, pero no se ve a nadie que quiera entrar a echar una mano», recalca Salvador Santana con resignación.

En estos momentos, y tras no presentarse ninguna candidatura a la presidencia del Patronato, tal y como figura en el artículo 27 de los estatutos del Patronato de Fiestas El Naciente, el presidente en funciones deberá convocar nuevas elecciones antes del próximo 25 de enero. Si la situación continúa igual, el Patronato debería convocar una asamblea para la formación de una gestora.

Las fiestas de la Virgen de las Nieves, con su Traída del Agua, han convertido a Lomo Magullo en punto de encuentro de miles de personas anualmente. Ahora Salvador Santana quiere alzar la voz «porque las fiestas están en peligro». La organización de las fiestas merece un arduo trabajo, ya que el programa de actos cada año es mayor. Todos hablan del orgullo que supone para Lomo Magullo la organización de estos festejos y como recalca el empresario Salvador Santana «ahora es el momento de dar un paso adelante y que se impliquen».

El futuro de las fiestas está en juego y la gente joven también debe tener un compromiso con unas fechas veraniegas que sitúan en Lomo Magullo como centro neurálgico de todo el municipio de Telde. El Patronato de Fiestas El Naciente sigue adelante con un proceso electoral sin respuesta, lo que les ha llevado a encender la luz de alarma.