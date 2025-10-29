Más por Telde suspende cautelarmente de militancia a Juan Pablo Rodríguez El Comité Ejecutivo acuerda por unanimidad abrir un expediente informativo y acusa al extesorero de dañar la imagen del partido con sus declaraciones a raíz del incidente acaecido en la plaza de San Juan con Juan Francisco Artiles

Más por Telde ha enviado un comunicado en relación al incidente acaecido hace unos días en el parque de San Juan entre los dos concejales del partido, Juan Francisco Artiles y Juan Pablo Rodríguez, que ha quedado visto para sentencia tras un juicio celebrado este pasado martes.

«Tras lo publicado por diferentes medios de comunicación en relación con el supuesto incidente producido el pasado jueves 23 de octubre en la Plaza de San Juan entre los dos concejales de nuestro grupo en el Ayuntamiento de Telde», el Comité Ejecutivo de Más por Telde «ha valorado, estudiado y debatido lo acontecido, tomando por unanimidad siguientes acuerdos: 1. Por respeto a la actuación judicial, no interferir en la posible decisión de este y mantener la imparcialidad, el Comité ejecutivo decidió no hacer declaraciones públicas hasta que no se celebrara la vista judicial prevista para el 28 a las 10.50 horas y conocer el desarrollo de este o el resultado final. 2. Vistas y conocidas las declaraciones que Juan Pablo Rodríguez Martín realiza públicamente, antes y después de la vista judicial, recogidas por diversos medios de comunicación y su repercusión social».

«Ante la gravedad de estas y el irreparable daño que las mismas han hecho a la imagen del partido y a las personas que lo integran, se acordó por unanimidad abrir e impulsar un expediente informativo para dirimir las posibles responsabilidades. Así como, suspender cautelarmente de militancia al señor Rodríguez hasta que se concluya el mismo. Lamentamos mucho la actitud pública que el señor Rodríguez está teniendo. No la compartimos y nos distanciamos de sus actos, comportamientos o declaraciones. Pues no representa los valores que durante 17 años este partido, Más por Telde, ha defendido: La honestidad, la honradez y la lealtad a la ciudad, a la Institución a la que representamos y a todas las personas que han contribuido al nacimiento y crecimiento de este grupo humano».

La nota, firmada por la presidenta de Más por Telde, Guadalupe Santana, «en cuanto a lo que el señor Rodríguez ha declarado en los medios de comunicación en relación con supuestas deudas del partido con él, el Comité Ejecutivo manifiesta que lo vertido por el señor Rodríguez es total y rotundamente falso. Cabe recordar que el señor Rodríguez, desde la fundación de este grupo en al año 2008 hasta el 29 de julio de este año ha sido el tesorero de Más por Telde y único responsable de la gestión de las cuentas del partido. Cuentas del partido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas sin una sola »tacha« y publicadas en la web de forma transparente como establece la Ley. Cuentas en las que no aparece recogido, sin liquidar, nada pendiente con don Juan Pablo Rodríguez. No ha sido, ni será, intención de este Comité Ejecutivo hacer público cuestiones internas del partido, más cuando afectan a miembros de este, no es nuestro estilo»

Por último, Más por Telde, «dadas las gravísimas manifestaciones del señor Rodríguez publicadas en diferentes medios de comunicación local y regional, aprovechamos esta nota informativa, para reiterar y requerir, una vez más, al extesorero, para que aporte la documentación solicitada por nuestro gestor Fiscal y Contable que acredite y demuestre lo que manifiesta, cuestión que hasta hoy no ha hecho. Evidenciando claramente que la única intención del señor Rodríguez es dañar la imagen de este partido y de las personas que lo integran. Personas honestas y honradas a las que el señor Rodríguez, sin escrúpulo alguno, se ha atrevido a difamar y calumniar. Informar que desde que este nuevo Comité Ejecutivo tomó las riendas del partido, entre otras, se tomó la decisión de fiscalizar y auditar las cuentas bancarias de las que la formación política es titular para contrastar y verificar si cuadra con la documentación contable que el señor Rodríguez en 17 años como tesorero ha ido aportando a nuestro gestor fiscal y contable. Una vez finalizada la auditoría de las cuentas se tomarán las decisiones que este Comité estime oportunas«.

