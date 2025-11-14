Telde reanuda las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo con actividades para toda la familia El domingo destaca la Romería-Ofrenda al copatrono de la ciudad, en Los Llanos, mientras, en el Parque Urbano de San Juan, se celebrará la jornada 'Corazones con Patas' por el bienestar animal

CANARIAS7 Telde Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Tras el paso de la borrasca Claudia, Telde vuelve a la normalidad y reanuda la celebración de las Fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo, con actividades para toda la familia durante el fin de semana. Desde este viernes, Los Llanos retoma sus fastos desde las 18.00 horas hasta bien entrada la madrugada.

En este sentido, el parque Franchy Roca acogerá, de 18.00 a 20.00 horas, el ludo-parque infantil Gregorito Parque, con talleres y multitud de sorpresas para los más pequeños de la casa. Así, en el Círculo Cultural de Telde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la inauguración de la XII Muestra de Fotografía Enfoques; mientras, a las 19.30 horas, comenzará, en el terrero de lucha Lomo Cementerio, el XII Memorial Juan León Sánchez.

Más entrada la noche, la plaza de San Gregorio será el entramado del Festival A.F. Atacayte con el espectáculo Voces del barrio, entre las 20.00 y las 21.30 horas. Desde entonces, la música será protagonista en la misma plaza, desde las 22.30 horas y hasta las 3.00 horas, con las actuaciones, por orden, de Idel, Aseres y DJ Cholo. A partir de las 22.00 horas, pero en las Ramblas de Pedro Lezcano, DJ Herrera amenizará la noche, seguido por la actuación del grupo Cuenta Atrás.

La jornada del sábado comienza desde bien temprano, a las 9.45 horas, en el CEIP San Juan, con el torneo de ajedrez XXV Memorial Juan Martín de la Nuez, al mismo tiempo que, en la plaza de Los Llanos, arrancará La Recova de este año, a las 10.00 horas, con la presencia del arte de Enfoques, desde las 11.00 horas. Asimismo, a las 12.00 horas, las Tejedoras de Telde inundarán de color el espacio, a la vez que se desarrollará el I Encuentro Insular de Bandas Don Ruperto Armas Reyes.

Entre las 11.00 y las 20.00 horas, la Zona Comercial Abierta será el entramado de la inauguración de la II Feria Comercial, donde empresarios locales pondrán sus productos y servicios a disposición del público, a pie de calle. La velada nocturna se iniciará a las 20.00 horas con el XIV Festival Folclórico de la A.F. Cendro, con la participación de los grupos Farallón de Tábata, La Cebada, Erasmo Hernández, Cendro y El Salitre del Faycán, también en la plaza. En las Ramblas de Pedro Lezcano, DJ Promaster se hará con la fiesta, a las 22.00 horas, para darle paso, a las 23.30 horas, al grupo Acuarela.

Aunque, desde las 10.00 horas, La Recova y la II Feria Empresarial recibirá en Los Llanos al público, el plato estrella de este domingo 16 de noviembre, será la Romería-Ofrenda en honor a San Gregorio, que saldrá a las 19.00 horas desde La Barranquera hasta la plaza del barrio en fiestas. Un acto, cargado de tradición y emoción, que precede una noche llena de música. Así, a las 22.00 horas, donde acaba el recorrido, las parrandas El Cura y El Pajullo dejarán volar su arte en el encuentro Parrandeando por San Gregorio. A la misma hora y hasta la 1.00 horas, en Pedro Lezcano, se subirán al escenario Tributo a Don Omar, DJ Pronova y Ritmo Bakano.

El Parque Urbano de San Juan (en las canchas de baloncesto) acogerá, también este domingo, de 10.00 a 14.00 horas, Corazones con patas, un gran encuentro por el bienestar animal en Telde, para toda la familia -incluidos los miembros de cuatro patas-, pensado para promover la tenencia responsable, la adopción y la educación en valores en torno a los animales. Una iniciativa impulsada por la Concejalía de Bienestar Animal, que coordina Juan Francisco Artiles, y el equipo de Gesplan del Albergue Municipal, que pretende concienciar, informar y fomentar la importancia de una adopción consciente, con la posibilidad de conocer a varios peludos que esperan su hogar para siempre.

La jornada contará con varios espacios temáticos y actividades ininterrumpidas, divididos en 17 stands. Además, habrá demostraciones en vivo, pasarela de adopciones, quiz infantil con entrega de premios, zona de picnic, dos food truck donde comer, juegos para los más pequeños y un photocall muy especial para posar con los peluditos, bajo el nombre Mi compañero y yo.