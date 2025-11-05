Telde presenta un amplio programa de actos para celebrar las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo El alcalde, el concejal de Festejos, el pregonero y el diseñador del cartel dieron a conocer todos los detalles en la plaza de Los Llanos

La plaza de Los Llanos acogió este miércoles la presentación del cartel y el cargado programa de actos populares, culturales y religiosos de las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo, copatrono de Telde. El evento estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, acompañado por el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, el pregonero de esta edición, Sebastián Galindo, y el diseñador del cartel y del programa, Alejandro Marchena. También estuvieron presentes el párroco de la Basílica de San Gregorio, Agustín Lasso, y la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Natividad Suárez.

Durante la presentación, el alcalde destacó el valor histórico y emocional de estas fiestas, que «representan la esencia del pueblo teldense, su fe, sus tradiciones y el espíritu de convivencia que caracteriza a Los Llanos y a toda la ciudad». Peña felicitó a la Concejalía de Festejos, a los colectivos vecinales y culturales y a todas las personas implicadas en la organización, «por mantener viva una celebración que en los últimos años no ha parado de crecer».

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, subrayó que el programa de este año «combina la tradición con nuevas propuestas pensadas para todos los públicos, desde actividades infantiles y deportivas hasta conciertos, romerías, exposiciones y ferias comerciales». «El objetivo es que las fiestas sean un punto de encuentro para las familias, los jóvenes y los mayores, y que cada vecino encuentre en ellas un motivo para sentirse orgulloso de pertenecer a Telde», añadió el edil.

El pregonero de las fiestas, Sebastián Galindo Bordón, más conocido como Chanito, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones el próximo sábado 8 de noviembre, a las 20.00 horas, en la plaza de San Gregorio. El acto estará acompañado por la izada de la bandera y las actuaciones de la Banda Municipal de Música, Heriberto Zerpa y el Coro Amatis, del Círculo Cultural de Telde.

El cartel y el programa, diseñados por Alejandro Marchena, rinden homenaje al barrio de Los Llanos como corazón vivo de la tradición y la identidad teldense, reflejando en sus elementos visuales la unión entre pasado y presente.

El programa de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo 2025 se desarrollará entre el 7 y el 29 de noviembre, con más de medio centenar de actividades culturales, religiosas, deportivas y populares. Entre los actos más destacados figuran la II Feria del Motor de Telde, la Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad y la Romería-Ofrenda a San Gregorio, que recorrerá las calles de Los Llanos el domingo 16 de noviembre. Asimismo, volverá al casco el Festival Folclórico de la A.F. Cendro, el Memorial Juan León Suárez y los conciertos de Aseres, Cuenta Atrás, Savia Nueva, Acuarela o el Tributo a Don Omar.

Tampoco podrán faltar las actividades familiares como el Gregorito Parque, talleres, pasacalles con papahuevos, exposiciones fotográficas, mercado vecinal y la feria comercial. En cuanto a los actos religiosos, el lunes 17 de noviembre tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de San Gregorio Taumaturgo, tras la función solemne en la parroquia, y la bendición de los campos, uno de los momentos más emotivos del programa religioso.

El programa también incluye competiciones deportivas, exhibiciones de juego del garrote tradicional, la Carrera Popular Paco Artiles, así como diversas muestras culturales y gastronómicas, consolidando a Telde como referente de la tradición viva de Canarias.

Con este amplio calendario, el Ayuntamiento de Telde invita a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que son reflejo de la identidad, la fe y la hospitalidad del municipio. «Estas celebraciones son tiempo de encuentro, fe y fraternidad. Que sean días para compartir y celebrar con alegría lo que somos como pueblo», concluyó el alcalde.