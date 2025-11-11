Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El servicio de Limpieza de Telde tendrá este miércoles día festivo. C7

Telde no tendrá este miércoles servicio de limpieza

El Ayuntamiento solicita colaboración ciudadana para evitar acumulaciones en los espacios de recogida de desechos en el único festivo del año para este servicio que celebrará la festividad de su patrón, San Martín de Porres

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:45

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, que gestiona María Calderín, recuerda que este miércoles no se realizarán los servicios de limpieza debido a la celebración de la festividad de San Martín de Porres, patrón de los servicios de limpieza.

Calderín ha querido destacar «la labor tan fundamental que hace a diario el servicio de limpieza para mantener el municipio limpio, ordenado y en las mejores condiciones posibles de salubridad e higiene». Además, solicita la colaboración ciudadana para evitar acumulaciones e incidentes relacionados con la recogida de residuos y la limpieza y recuerda que es el único día del año en que el equipo de trabajo estará ausente.

Como es habitual, con motivo de esta festividad, no se llevarán a cabo los servicios de limpieza en el municipio. Además, no se realizará la recogida de residuos, ni de envases ni papel y cartón. El Punto Verde Municipal ubicado en Las Rubiesas estará cerrado toda la jornada y volverá a abrir sus puertas el jueves, día 13, a las 9.00 horas.

En cuanto al servicio de recogida de enseres y trastos, el camión no realizará el recorrido de los miércoles por los barrios de Casas Nuevas, Clavellinas, Hoya Pozuelo, La Estrella, La Garita, Los Melones, Marpequeña Baja, Melenara, Playa de Ojos de Garza y Playa del Hombre, Salinetas, San Borondón, Tufia, Taliarte, Los Alisios I y II, Ojos de Garza y Urbanización Ojos de Garza, El Goro, Caserío de Gando, La Cochera, El Manigua, El Cardonal, Santa Rita, La Montañeta del Calero, La Viña, Barranco el Negro, Bocabarranco, Urbanización Las Rosas, El Calero Alto y Las Tapias.

Estos barrios deberán sacar sus enseres el martes que viene por la tarde. Este servicio volverá a la normalidad el jueves, 13 de noviembre, con el horario habitual y por las zonas establecidas para ese día.

