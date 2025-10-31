Telde exigirá que se revise la concesión de las jaulas marinas en la costa El Pleno del mes de octubre abordó esta problemática que está provocando un enorme malestar en el litoral

El Ayuntamiento de Telde celebró este viernes su Pleno del mes de octubre. Como curiosidad, destacar que los dos concejales de Más por Telde, Juan Francisco Artiles y Juan Pablo Rodríguez, se sentaron en sus respectivos asientos sin dirigirse la palabra tras el incidente acaecido entre ambos hace unos días y que acabó en los juzgados.

En el Pleno se abordó el malestar existente desde hace semanas en la costa teldense con el deterioro que sufre la costa, con unos olores nauseabundos y la presencia de restos grasos y películas aceitosas que ensucian las aguas y que están deteriorando la calidad ambiental de las playas. Vox presentó una moción sobre la calidad del agua, pero en este aspecto el alcalde Juan Antonio Peña resaltó que el control de la calidad de las aguas es competencia del Gobierno de Canarias y que todos los análisis ordinarios realizados hasta ahora «certifican que las playas están aptas para el baño».

Pero aprovechó la coyuntura para destacar que el Ayuntamiento de Telde ya se ha dirigido a las distintas administraciones -Dirección General de Pesca, Capitanía Marítima, Demarcación de Costas y Viceconsejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias- para conocer cuál es el origen exacto de un problema «que lleva años produciéndose en determinadas épocas del año. Vamos a solicitar que se revise la concesión administrativa de esas jaulas, cuya caducidad llegará el próximo año 2026, pero no podemos esperar más para conocer por qué se producen estos hechos y estamos elaborando informes técnicos», afirmó.

En otros asuntos abordados, el Pleno del Ayuntamiento de Telde aprobó la declaración institucional para instar al Gobierno de Canarias a reconocer las Fiestas de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce de Jinámar como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. También se acordó una modificación del Plan de Cooperación del Cabildo para el periodo 2024-2027, que se destinará a la renovación urbana de la calle Poeta Pablo Neruda y la urbanización de la calle Américo Vespucio; se aprobó por urgencia un suplemento de crédito de 6,8 millones de euros para gastos de Limpieza Viaria y Residuos; y se aprobaron diez reconocimientos extrajudiciales de crédito para diferentes servicios.

En el capítulo de ruegos y preguntas, Nueva Canarias y el concejal no adscrito Héctor Suárez criticaron que el gobierno municipal dejase más de 78 millones de euros sin ejecutar en 2024; mientras que Nueva Canarias exige responsabilidades por la posible pérdida de 21 interinos, afirmando el alcalde que la intención del Ayuntamiento es mantener esas plazas; mientras que el PSOE reclamó explicaciones sobre la falta de defensa jurídica, el patrimonio municipal y la gestión de subvenciones.

