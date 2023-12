«Telde no evolucionó y ahora en seis meses hemos devuelto el entusiasmo a la ciudadanía»

Este periodista de 37 años de edad, natural de Telde, lleva seis meses llevando las riendas de su municipio como alcalde y se ha convertido en todo un fenómeno social. Pasear junto a él por las calles teldenses se convierte en una incesante muestra de cariño de la ciudadanía hacia su persona. Cercano, humilde, tiene su número de teléfono a disposición de todos los vecinos, contesta a todos los WhatsApp que recibe y él mismo maneja sus redes sociales, contando con 10.000 seguidores en Instagram. Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, hace repaso al primer medio año de mandato.

–Tomó posesión como alcalde de su ciudad el 17 de junio y este domingo se cumplen seis meses como regidor de Telde. ¿Qué balance hace de este medio año?

– Muy positivo. Y lo hago positivo sobre todo por el trabajo que hemos realizado en la cercanía al ciudadano. Ahí hemos marcado hitos importantes. La cita previa la hemos eliminado prácticamente en todos los servicios. El Ayuntamiento de Telde desde hace unas semanas ya no tiene cita previa para la atención ciudadana en el registro, en el pago de las tasas, en los certificados, cuando todo esto llevaba semanas; y en enero quitaremos la cita previa en el empadronamiento. Esto supone cumplir con nuestro compromiso de eliminar las citas previas. Tampoco existe cita previa para hablar con los concejales ni conmigo. Cualquier ciudadano que quiera hablar con su alcalde puede ir directamente a la Alcaldía, en la tercera planta, o llamarme a mi teléfono particular, que es público y está en la página web del Ayuntamiento. Hoy me siento en esta entrevista sin tener a ningún ciudadano esperando para hablar conmigo y eso me da libertad para gestionar y, sobre todo, cuando son problemas. Al día recibo entre 200 y 300 mensajes de WhatsApp, la gente es muy respetuosa con los horarios y en esa cercanía debo decir que yo llevo mis propias redes sociales, cuando lo habitual es que los cargos públicos lo delegan en algún community manager o en cualquier otra persona. Yo manejo todas mis redes, yo respondo al correo de alcaldía, a mis redes sociales, etc. Eso se ha valorado y la gente lo dice. A lo mejor no encuentran la solución, pero por lo menos se nos atiende, se nos escucha y se nos dice la verdad. Hemos ganado mucho en esa cercanía y transparencia con el ciudadano, porque seguimos estando en la calle. Y otra cuestión que considero importante es el trabajo en equipo. Somos cuatro partidos políticos los que conformamos este pacto, pero puedo decir que parecemos uno solo y trabajamos en una sola dirección. Los éxitos que hemos tenido en tan poco tiempo es el resultado de ese trabajo en equipo y agradezco a Sergio Ramos, Juan Francisco Artiles y Juan Martel, y a todo el equipo, la confianza porque sin lugar a dudas no hubiese sido posible todos los trámites y todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo si hubiesemos estado gobernando en reinos de taifas.

–¿Cómo se encontró el Ayuntamiento de Telde?

–Yo dije que no venía a lamentarme, sé lo que me iba a encontrar principalmente. No puedo negar que han existido algunas sorpresas, pero no vengo a lamentarme. En los cambios de gobiernos anteriores lo que se ha hecho es criticar lo anterior, pero la gente votó un cambio y un cambio de forma. Yo no he hecho ninguna crítica del gobierno anterior, porque sabía lo que me iba a encontrar, la gente votó y castigó a esa forma de actuar y no he venido a lamentarme. La parte más deficiente que hemos encontrado es la falta de personal. No hay personal. Hemos trabajado en las listas de reserva y hemos solicitado personal a otras instituciones, como el Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Lucía y Ayuntamiento de Mogán. Hemos dotado al Ayuntamiento de una veintena de trabajadores, lo que ha servido para eliminar la cita previa, para trabajar en nuevas convocatorias.

–¿Qué le urge?

–Abrir lo cerrado. Lo que la ciudadanía más demanda son los complejos deportivos, ya que a diario me preguntan cuándo van a abrir los polideportivos; el asfaltado que hemos proyectado, ya que no existía proyecto, el mayor de la historia con 130 calles que se van a asfaltar y el inicio de un segundo plan de asfaltado que va a ir en esa misma dirección; la mejora de los servicios públicos; y el servicio de limpieza. Abrir mercado municipal, el polideportivo, ese patrimonio municipal que está abandonado ponerlo en uso y darle práctica.

–¿Qué le pide a 2024?

–Que el entusiasmo y la ilusión de la ciudadanía de Telde se siga manteniendo como está hasta ahora. A nadie se le esconde que existe una ilusión en la calle. La gente está viendo como en poco tiempo se está formulando ese ansioso cambio. La gente está convencida en que se está avanzando en hitos importantes que eran impensables. La eliminación del impuesto de los vehículos de más de 25 años, la rebaja del IBI, la mayor inversión de la historia en bienestar animal, la reorganización de los servicios sociales, etc.

–Telde tiene con unos 107.000 habitantes. ¿Era una ciudad dormida, apagada. Cómo la definiría?

–Telde se pausó y no evolucionó y eso desencadenó en una apatía en la ciudad. Yo sentía dolor cuando me decían los ciudadanos que Telde había tocado fondo. Poder activar la ciudad en tan poco tiempo es lo que más ha valorado la ciudadanía.

–Antes hablaba de la falta de personal. ¿Pero a nivel urbanístico cómo está Telde en la actualidad?

–A nivel urbanístico sinceramente no sé qué era lo que se perseguía. Es una de las áreas que peor están. Nos encontramos con Disciplina Urbanística con un solo técnico, donde existían muchísimos expedientes paralizados y no se respetaban esa convivencia necesaria entre el ciudadano y actividades que generan ruido o no contaban con los documentos que le daban legalidad o con licencias de apertura de negocios, etc. Cerca de un año en poder lograr una licencia. Después de la dotación de Recursos Humanos, una de las siguientes áreas a abordar es Urbanismo, porque tenemos que caminar hacia ese Plan General, del que no hemos hablado. Hay muchas viviendas en la ciudad fuera de ordenación o el tema de la expropiación de Ojos de Garza, con esa supuesta tercera pista, son algunos de los compromisos que tenemos que materializar.

–¿Cómo está el asunto de los Presupuestos?

–Iniciamos el expediente nada más llegar y nuestra intención es tener nuestro propio presupuesto en 2024. La tradición y lo más cómodo es prorrogar los anteriores, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, porque no se llega a los trámites o porque es más sencillo. Nosotros vamos a intentar tener nuestro propio presupuesto para 2024 y estamos ahora con la parte de Recursos Humanos. Esperemos que esté para el primer trimestre del próximo ejercicio.

–¿Cómo están las cuentas del Ayuntamiento de Telde?

–Hay dinero, lo que no tiene es personal para tramitarlo. Ha recibido subvenciones, pero no se tramitaban. Se perdían subvenciones. El problema en los últimos años no ha sido económico sino de voluntad política.

–¿Imaginaba lo que suponía ser alcalde?

–Sabía que era complicado y que había que dedicarle tiempo, pero la ventaja que tengo es que me apasiona. Estoy enamorado de la ciudad de Telde, me gusta el servir y me gusta la política, pero tengo claro que esto tiene fecha de caducidad. Esto no será permanente y no estaré política toda mi vida. Cuando esto acabe volveré a mi profesión de periodista, me queda un año para terminar Ciencia Política y terminaré mis estudios. Lo que no me esperaba es el cariño inmenso de la ciudad, de todas las edades. La gente sabe quién es su alcalde y sus cargos públicos. Que me paren para una foto o para que le envíe un audio para un familiar son de esas cosas que cuando esto acabe me lo llevaré dentro. Que esto hoy en día le suceda a un político, con el desapego que hay por la política, es un orgullo para mí.

–¿Cón qué sueña?

–Con dejar a Telde, cuando me retire de la política, mejor de la que me la encontré. Que la ciudad vea que cuando se está en la oposición se puede tener un discurso y que sea el mismo cuando se gobierna.

–¿Llega a desconectar?

–Sí. Le guardo unas horas importantes al descanso. Me despierto temprano y llego todos los días al Ayuntamiento a las 7 de la mañana, junto a los primeros trabajadores. Me despierto sin despertador. Lo pongo por precaución. Me levanto con esas ganas de cambiar. Me organizo con tiempo y siempre tengo un hueco al día para la desconexión. Acabo el día con un paseo por la ciudad, principalmente por la costa, y me sirve para desconectar. También tiempo para la familia y los amigos. Hago vida y disfruto de Telde, pero necesito también mi tiempo y lo busco. La natación también la necesito, aunque ya no volveré al nivel competitivo, pero sí dentro de esa desconexión la natación es necesaria, y espero hacerlo en la ciudad, porque no hay nada más curioso que tener un alcalde nadador y no tener piscina y entrenar fuera del municipio. Espero que los complejos deportivos pendientes se abran en breve.

–¿El percance de salud ha tenido que ver con el estrés?

–No. Lo que me sucedió, y agradezco el respeto de los medios de comunicación y el cariño de la ciudad, fue una inflamación del miocardio, una infección que inflama las capas del corazón. No es la primera vez que me pasa, ya que lo he tenido en varios episodios en mi vida. Es una infección y no creo que esté relacionada con el estrés. No tengo ninguna secuelas, ni un seguimiento.