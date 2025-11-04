Telde se engalana para una 'Ruta de la Navidad 2025' llena de sorpresas El 'Jardín de la Navidad' continuará en el parque Arnao y se sumarán figuras interactivas 3D, pantallas gigantes y hasta un novedoso carruaje mágico

La ciudad de Telde ya ha comenzado a ubicar la decoración navideña en sus calles, farolas, plazas y rotondas. Telde se ha esmerado últimamente con sus luces navideñas para convertir la ciudad en un sitio acogedor e ideal para que las familias disfruten de una 'Ruta de la Navidad' llena de sorpresas. La Concejalía de Alumbrado Público, con Juan Francisco Artiles al frente, ya ultima detalles para darle la bienvenida a esta época de magia. Se ha diseñado una ruta navideña, decorada, iluminada e interactiva con cuatro puntos centrales para poder seguir un camino marcado y disfrutar de todos los detalles.

En la rotonda del Cubillo habrá un árbol brillante y luminoso de bolas blancas de 11 metros de altura; en la plaza de Los Guanartemes se abrirá para todos los públicos 'La Casa de Papá Noel', en la que el visitante encontrará la arboleda decorada, figuras 3D, trineo, renos, un Papá Noel gigante con su trono y el buzón para dejar la carta.

Otro punto neurálgico será la plaza de San Juan. Un gran árbol de cono dorado presidirá la plaza y las tres coronas de los Reyes Magos como figuras gigantes tipo túneles que se podrán atravesar. En la trasera de la plaza de San Juan la ruta nos guiará al 'Bosque de los sueños', un entorno natural que se convertirá en un edén luminoso con los árboles y palmeras decorados con cordón luminoso, mariposas gigantes de colores y distintas figuras 3D gigantes.

Otro punto destacado de la 'Ruta de la Navidad 2025' de Telde vuelve a estar en el parque de Arnao, con el 'Jardín de la Navidad', un espacio dirigido a los niños de todas las edades con distintas zonas y animaciones luminosas. Además de tener sus entradas, escaleras, barandillas, árboles y palmeras brillando con cordón luminoso y un árbol dorado de 12 metros de altura como elemento central, tendrá infinidad de figuras gigantes interactivas y un espacio diferenciado, denominado la 'Fuente de los Deseos', a la que se accederá a través de un túnel brillante y luminoso de 12 metros de largo de mil colores.

El encendido navideño está previsto para el próximo 30 de noviembre y el presupuesto es parecido al de años anteriores, entre 250.000 y 280.000 euros. Continuando con el recorrido navideño de Telde, en la rotonda de Daora habrá un árbol de lentejuelas doradas de más de 10 metros y renos luminosos 'pastando' en el césped. Otra novedad estará a la altura de la calle Andrés Manjón, con el 'Carruaje Mágico de la Navidad' de color oro brillante y luminoso con sus cuatro caballos dorados para poder subirse en él y vivir la magia navideña. En la plaza de San Gregorio habrá dos pantallas gigantes y figuras 3D interactivas.

En el parque Franchy Roca, el visitante se podrá sacar una foto en el tótem de 'Feliz Navidad Telde', mientras que en la rotonda de La Barranquera habrá un árbol navideño de 8 metros dorado y plateado.

Telde prepara una Navidad llena de magia y luz.