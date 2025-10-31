Telde emociona con su homenaje a quienes construyeron ciudad y nunca serán olvidados La ciudad instala una corona, una carta y velas en la entrada de los dos cementerios municipales

CANARIAS7 Telde Viernes, 31 de octubre 2025, 16:38 Comenta Compartir

Telde se detiene estos días unos instantes para recordar con respeto, emoción y gratitud a todos los hombres y mujeres que un día dieron vida a la ciudad y que hoy descansan en sus cementerios. El Ayuntamiento, a través de la gestión directa de su alcalde, Juan Antonio Peña, y del concejal de Cementerios, Juan Martel, ha querido rendir un homenaje silencioso pero profundamente sentido a todas las personas fallecidas del municipio.

Desde primera hora de la mañana, en los camposantos de San Juan y San Gregorio, lucen dos coronas de flores, acompañadas de una vela encendida y una placa con un mensaje que ha tocado el corazón de quienes acuden a visitar a sus seres queridos, titulada «En memoria de quienes nos precedieron, la ciudad de Telde les recuerda y les honra«.

«En este día de silencio y gratitud, Telde se inclina ante la memoria de todas las personas que un día caminaron por nuestras calles, construyeron hogares, sembraron afectos y forjaron la historia de este pueblo«. El texto continúa como una plegaria colectiva que eleva la voz de toda una ciudad: «Descansan aquí sus cuerpos, y también vuelan, libres, las cenizas de quienes eligieron el aire y el mar para fundirse eternamente con esta tierra que tanto amaron. A todos ellos -a quienes recordamos con nombre y a quienes el tiempo ha dejado en el anonimato- les ofrecemos este homenaje sincero, como símbolo de que la ciudad que ayudaron a levantar no les olvida.

Su huella permanece en nuestras plazas, en las manos de sus descendientes, en la vida cotidiana que sigue gracias a su esfuerzo y su amor. Telde les guarda en su corazón. Que la paz les acompañe siempre.» El gesto, sencillo pero lleno de simbolismo, ha conmovido profundamente a los vecinos que desde las primeras horas del día han acudido a los cementerios municipales. Muchos se detenían frente a la placa, algunos en silencio, otros con lágrimas discretas, todos con el mismo sentimiento: la emoción de saberse parte de una historia compartida.

El alcalde, Juan Antonio Peña, ha señalado que este homenaje «es un acto de gratitud hacia quienes levantaron la ciudad que hoy disfrutamos. Es un recordatorio de que Telde nunca olvida a los suyos». Por su parte, Juan Martel, concejal de Cementerios, destaca que «cada nombre, cada rostro, cada recuerdo forma parte del alma de esta ciudad. Este gesto es un abrazo colectivo a todas las familias que estos días visitan a sus seres queridos».

Con este detalle, Telde se reafirma como una ciudad que honra su memoria y abraza su historia, recordando que la grandeza de un pueblo también se mide por la gratitud hacia quienes lo hicieron posible.

Temas

Cementerios

Telde

Memoria

Homenaje