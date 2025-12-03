Telde celebra la Feria de la Naranja 2025 con la participación de diez fincas locales La jornada tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza de San Gregorio, con talleres infantiles, actuaciones musicales y entrega de premios a las mejores naranjas

La plaza de San Gregorio acogerá, el próximo domingo 14 de diciembre, entre las 9.00 y las 15.00 horas, la Feria de la Naranja 2025. Una jornada donde se reunirán diez fincas locales, de distintos puntos del municipio, para ofrecer a los visitantes la fruta protagonista, y en la que, además, se llevará a cabo la correspondiente entrega de premios a los citricultores ganadores de la cata de naranjas previa de este año, asignados por técnicos expertos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.

Durante el acontecimiento, impulsado por la Concejalía de Sector Primario, que coordina María Calderín, y que estará amenizado con talleres infantiles y actuaciones musicales, se contará también con la presencia de otros agricultores con sus productos locales de calidad de Saborea Telde, tales como vinos, aceite, aceitunas, gofio, miel, yogur, aguacates y otros elaborados con naranjas de Telde. Entre ellos, mermeladas, mazapanes, helados, pan o truchas. El Patronato de Fiestas de la AAVV de La Majadilla tendrá un papel fundamental, dando a degustar el producto estrella, en diferentes versiones, con el añadido de una fuente de chocolate. Por otro lado, ocho artesanos de la FEDAC mostrarán también sus creaciones entre los asistentes.

A lo largo de la mañana, en la que permanecerán abiertos la mayoría de comercios y locales de restauración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, se desarrollarán sesiones especiales de cata de naranjas y productos diferenciados de KM0, a cargo del Instituto Canarios de Calidad Agroalimentaria.

«Desde el Ayuntamiento de Telde queremos agradecer a los citricultores participantes en esta Feria de la Naranja su trabajo constante y el gran sacrificio que hacen para que la ciudad pueda seguir siendo conocida como el lugar donde se producen naranjas consideradas de las mejores de la Isla», resalta el alcalde Juan Antonio Peña. «Aprovechamos, además, para animar a la ciudadanía a participar de este gran evento consolidado en la ciudad donde hay espacio para personas de todas las edades y se da a conocer este producto local de referencia en el Archipiélago, mientras se impulsa la dinamización de los comercios», agrega el primer edil.

Por su parte, María Calderín destaca «una nueva edición de esta feria que se caracteriza por la gran participación tanto de citricultores como de otros productores locales, artesanos y comerciantes que no han querido dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta jornada cargada de sorpresas, donde el ambiente navideño y la fuerza del sector primario y comercial de Telde serán protagonistas».

En paralelo, se presentó la octava edición de las Jornadas Gastronómicas de la Naranja, organizada por la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio. Esta iniciativa, ya consolidada en el municipio y que tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre, consiste en una ruta gastronómica por el casco comercial de Los Llanos, en la que algunos de sus locales de restauración proporcionarán platos especiales, con la naranja de Telde como producto estrella en cada uno de ellos. Sorbetes, mojitos, pollo y pescado a la naranja, churros con chocolate y naranja, tarta de queso y naranja o gominolas con chocolate y naranja, serán algunas de las delicias que se podrán encontrar en el corazón de la ciudad durante estas jornadas.

Los negocios participantes en esta edición serán La Canela, Cafetería Manhattan, Churrería Melian, Antequera, Oasis Chill Out, La Cervecita y Ca'Nerea. Todos ellos ofrecerán una oportunidad perfecta para degustar y saborear la calidad de la naranja teldense y resto de productos de cercanía, elaborados con talento, creatividad e ingenio.