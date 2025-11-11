Las tejedoras de Telde llenan de color Los Llanos con motivo de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo El callejón Cruz de Ayala, junto a la Avenida de la Constitución, luce colgados en el aire una decena de mandalas hechos a mano por las artistas teldenses

El callejón Cruz de Ayala, junto a la Avenida de la Constitución, en Los Llanos, luce un nuevo atractivo con motivo de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo 2025. Sobre las cabezas de los vecinos y vecinas del barrio y visitantes se extienden decenas de mandalas tejidos a mano por el grupo Las Tejedoras de Telde, bajo la coordinación de su presidenta Ana Alonso. El colectivo ha dedicado meses de preparación para confeccionar cada pieza con mimo, hilo y mucho corazón. El resultado: un cielo multicolor que cubre este rincón emblemático, transformándolo en un pasillo artesanal que invita a mirar hacia arriba y dejarse envolver por el espíritu festivo.

El alcalde Juan Antonio Peña subraya que «este trabajo no solo adorna una calle, sino que simboliza el cariño de la gente por su ciudad, y Telde se construye también con estos gestos, sencillos pero llenos de arte y vida». «Es una iniciativa que honra nuestras fiestas y demuestra el talento y compromiso de nuestras vecinas», agrega el regidor.

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, destaca que «este tipo de acciones reflejan el alma de nuestras fiestas: la creatividad, el esfuerzo colectivo y la participación vecinal». «Las tejedoras son un ejemplo de cómo la tradición y la cultura popular se entrelazan para embellecer Telde y fortalecer el sentimiento de comunidad», concluye el edil.

Las coloridas piezas, que cuelgan entre las fachadas del callejón, se complementan con pequeñas flores que decoran las paredes, creando un espacio acogedor y lleno de identidad. Una estampa recién estrenada que, sin duda, se convertirá en uno de los rincones más visitados y fotografiados de estas fiestas.