Los taxistas de Telde ven insuficiente la subida de la tarifa urbana propuesta por el Ayuntamiento

Los taxistas de Telde consideran «insuficiente» e «inaceptable» la subida de la tarifa 1, la urbana, que ha propuesto el Ayuntamiento local en primera instancia. Creen que el precio que el consistorio ve como «lo justo para todos» no se acerca al mínimo exigible para poder hacer rentable este servicio dentro la ciudad.

Los principales cambios que plantea la administración municipal en los precios estarían en la bajada de bandera diurna (de 2,40 a 2,70 euros) y nocturna (de 3,00 a 3,40 euros), el coste por kilómetro recorrido (de 0,63 euros cada 1.034 metros las 24 horas del día a 0,70 euros cada 1.000 metros de 6.30 a 22.00 horas y 0,80 euros entre las 22.00 y las 6.30 horas) y la hora de espera (de 13,72 a 15,40 euros por el día y 17,00 euros por la noche).

Para proponer estas nuevas tarifas, la Concejalía de Transportes que dirige Agustín Arencibia se ha apoyado en un estudio «riguroso» encargado a una consultora especializada en este tipo de análisis. El edil subraya que esta es la primera vez que la institución local costea este «necesario» estudio y destaca que los taxistas no han cumplido con su parte del trato al no colaborar dando los datos necesarios para hacer un análisis en condiciones. «Tan solo 38 de 233 licencias han aportado la información requerida por la empresa», asegura. «Aun así, la consultora ha cruzado datos con otras fuentes y administraciones y nos aseguran que los resultados que han obtenido son fidedignos», añade.

El edil explica que esta no es una propuesta cerrada de cómo quedará la tarifa, pero sí apunta que la decisión final la tomará el gobierno municipal, aunque lo ideal sería llegar a un consenso. «Podemos ajustar los parámetros de varias formas, pero siempre buscando que sea justo tanto para el usuario como para los taxistas», explica el concejal. También adelanta que el próximo miércoles 25 de enero mantendrá una reunión con representantes del sector para aclarar dudas y acercar posiciones.

Precios semejantes a los de Yaiza, en Lanzarote

Según Lorenzo Rodríguez, presidente de la Sociedad Cooperativa de Empresarios Taxistas de Telde, estos datos no han convencido a los socios desde el primer momento y exigen que tras una década sin actualizaciones en la tarifa urbana se realice un ajuste «real» que atienda a las necesidades de los taxistas de este municipio.

Rodríguez explica que « la subida que proponen se asemejaría a la que tienen, por ejemplo, en el municipio de Yaiza , en Lanzarote, donde apenas habitan 17.000 personas, la orografía es prácticamente llana y los núcleos urbanos están relativamente cerca unos de otros. Entendemos que Telde y sus taxistas tienen otro tipo de características y de necesidades distintas».

« No queremos precios abusivos. Lo que buscamos son tarifas responsables con el autónomo para que haga rentable el sector del taxi cuando se trabaja en el municipio y no tener que depender exclusivamente de los viajes de aeropuerto. Una mejora real de los precios propiciaría un mejor servicio público, con más calidad. En estos momentos a los dueños de las licencias no les sale rentable tener un trabajador asalariado. Eso produce que haya menos coches trabajando y que se vean colas en las paradas en algunos lugares y en momentos determinados del día», argumenta la cabeza visible de la cooperativa de taxistas mayoritaria del municipio.