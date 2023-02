Los taxistas de Telde convocan una manifestación cansados de que no suba la tarifa urbana Protestarán el próximo jueves por las calles de la ciudad ante la tardanza del Ayuntamiento para actualizar unos precios congelados desde 2013

El colectivo de taxistas de Telde se ha cansado de esperar. Este viernes, la cooperativa mayoritaria del municipio informó al Ayuntamiento de Telde de que el próximo jueves todos los taxistas de la ciudad están convocados a una manifestación para protestar por la tardanza «excesiva» por parte de la Concejalía de Transportes para ejecutar una «necesaria» subida de los precios de la tarifa 1 (la urbana).

«Estamos hartos de salir a trabajar por la ciudad y que tan solo nos dé pérdidas. Llevamos desde 2013 prestando un servicio público con los mismos precios, mientras que todos los gastos que tenemos a los que tenemos que hacer frente no han parado de subir, sobre todo tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Si no fuese por la tarifa 3 (la interurbana), estaríamos hundidos», clama el presidente de la Cooperativa de Empresarios Taxistas de Telde, Lorenzo Rodríguez.

El sector había dado al gobierno local hasta este viernes 10 de febrero como plazo máximo para que se le presentase el informe definitivo con los nuevos precios de la tarifa urbana y, así, poder seguir avanzando en este proceso de actualización de precios del servicio. El mencionado documento se basa en un estudio económico creado por una empresa encargada por el consistorio para determinar cuáles deberían ser las nuevas cuotas del servicio, aunque la decisión final la toma al área deTransporte que dirige Agustín Arencibia.

La cooperativa expone en la solicitud de manifestación presentada ante la Delegación del Gobierno en Canarias que la protesta arrancarán el próximo jueves 16 de febrero a las 9.00 horas desde la calle Cánovas del Castillo 114 y transitará por Calle de la Cruz, Callejón del Castillo, Acuarelista Elías Marrero, la GC-100 dirección San Juan y terminará en los aparcamientos de El Cubillo, junto a las dependencias municipales del Ayuntamiento de Telde. Además, añaden, tienen previsto que dure ocho horas y que asistan 193 vehículos durante toda la jornada.

Propuesta insuficiente

Cabe recordar que hace menos de un mes los taxistas tacharon de «insuficiente» e «inaceptable» la primera propuesta de subida de la tarifa propuesta por el gobierno local, en la que se contemplaba principalmente que la bajada de bandera diurna pasara de 2,40 a 2,70 euros, la nocturna de 3,00 a 3,40 euros y que el coste por kilómetro recorrido pasase de valer 0,63 euros cada 1.034 metros las 24 horas del día a 0,70 euros cada 1.000 metros de 6.30 a 22.00 horas y 0,80 euros entre las 22.00 y las 6.30 horas.

«Nosotros entendemos que el sector no se merece esto. Queremos dar un servicio de calidad, pero lo primero es poder cobrar lo que entendemos como un precio justo con la tarifa urbana. El concejal no ha hecho su trabajo desde que está al cargo de la Concejalía de Transporte y ha demostrado con sus actos que no le importa el colectivo del taxi ni sus problemas», se queja Lorenzo Rodríguez.