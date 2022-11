Spar Gran Canaria cumple una década renovando su compromiso con los citricultores del municipio

Los citricultores teldenses tienen sus espaldas bien cubiertas una vez más gracias a la renovación, por décimo año consecutivo, del convenio de colaboración que permite comercializar y distribuir, bajo el sello 'La Cosecha Canaria de Spar', cerca de 258.000 kilos de naranjas de kilómetro cero, procedentes de la producción de sus fincas en todos los supermercados del municipio de esta cadena.

El Ayuntamiento de Telde también ha vuelto a poner de su parte en este pacto para seguir impulsando el trabajo de ocho agricultores que cosechan naranjas en tierras municipales. Estos son: David López, de la Finca El Caracol, José Carlos Rodríguez, de la Finca Higuera Canaria; María Elena Brito, de la Finca Tito y Gaseruiz; Luis López, de la Finca El Palmital; David Rodríguez, de la Finca Jóvenes Agricultores; Francisco Hernández, de la Finca Tito; Tomás Rocha; y Jorge Cadena.

DATOS DESTACADOS Cosecha Este año los agricultores teldenses proveerán con cerca de 258.000 kilos de naranjas a esta campaña.

Comercios Se estima que hasta febrero las 20 tiendas de Spar repartidas en el municipio ofrezcan este producto local.

Kilómetro cero Ocho citricultores con fincas en los campos de la ciudad participan en esta iniciativa.

Compromiso Spar lleva desde que se creó, hace 36 años, apoyando al sector primario apostando por sus productos.

Ellos son los artífices de la calidad de esta fruta a base de esfuerzo y constancia. Un trabajo del que se enorgullece Spar Gran Canaria, y que quiere elevar, tras la renovación de este acuerdo, en sus 20 tiendas repartidas en Telde, ofreciendo desde esta semana a sus clientes naranjas recién cosechadas, que se estima que podrán adquirirse hasta finales de febrero de 2023. En concreto, son de tipo Washington, Navelina Newhall y Lane Late, las cuales se caracterizan por su gran tamaño y dulzor, una exquisitez, considerada como una de las mejores de la Isla, de excelente calidad para su consumo como naranjas de mesa y para zumos.

En el acto de la firma, celebrado este jueves en la Casa de la Agricultura de Telde, estuvieron presentes el presidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina, y su vicepresidente, José López, acompañados por la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y el Concejal de Agricultura, Pesca y Ganadería, Servando González.

Medina destacó la importancia de seguir apoyando al sector primario local, indicando que «desde que comenzamos nuestra actividad hace 36 años nuestra prioridad ha sido apoyar a los agricultores apostando por la venta de los productos. Este año estamos de enhorabuena por cumplir diez años consecutivos renovando este compromiso, garantizando a los agricultores la compra de toda su producción de naranjas con unas condiciones económicas estables y justas».

Tanto es así, que a pesar de que la importación propicie que el precio de este producto baje considerablemente, « nosotros seguimos pagando un precio superior y equilibrado a la inversión que ha hecho el citricultor. Sabemos que si no lo hacemos, a ellos no les va a salir rentable haber hecho este trabajo, con lo cual, estaríamos favoreciendo a la desaparición de nuestras cultivos, algo que no queremos, ni podemos permitir», explicó Medina.

Por su parte, Carmen Hernández agradeció a la compañía canaria la continuidad de este acuerdo «y sumar esfuerzos con el Ayuntamiento de Telde para impulsar el sector primario, consciente de su potencial como generador de economía y de empleo, y de su papel vital para proteger el medioambiente».

Tranquilidad para los citricultores

David Rodríguez, uno de los ocho agricultores que participan en esta acción, indicó que esto supone « garantizar a los agricultores un año de tranquilidad, independientemente de las consecuencias que le pueden ocurrir a nuestros cultivos, además de saber que vamos a tener nuestra naranja bien vendida y cobrada. Este es uno de los motivos por el que nos esforzamos en tener un producto de primerísima calidad».