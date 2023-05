Sergio Ramos: «La única candidatura que garantizará el desarrollo el bienestar en Telde es la del PP»

«El Partido Popular representa para Telde la esperanza de un presente mejor y un futuro de oportunidades para todos, y será el encargado de poner fin a un ciclo político municipal basado en la desidia, la inercia y el abandono». Así se ha expresado en la tarde de este miércoles el aspirante del PP a la Alcaldía del municipio, Sergio Ramos, en la presentación de su candidatura para las elecciones del próximo 28 de mayo.

Durante el acto, celebrado en la Casa Condal de San Juan, Ramos estuvo arropado por la vicesecretaria Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, en representación de la dirección nacional del partido; el secretario general de la formación política en el Archipiélago y candidato por Gran Canaria a la Cámara regional, Poli Suárez; y el presidente del PP de insular y candidato a la Presidencia del Cabildo, Miguel Jorge.

Durante su intervención, Ramos mostró su convencimiento de que «otra manera de gobernar es posible, atendiendo a las verdaderas necesidades de quienes habitan y trabajan en el municipio, y no de espaldas a la realidad, como se ha hecho en los últimos años», señaló, añadiendo que «llegó la hora de dar respuesta a los problemas de Telde, de devolver a la ciudad el lugar que nunca debió perder y de labrar un futuro alentador».

Más imágenes del acto del PP celebrado en la Casa Condal de San Juan. C7

«Para ello –continuó Ramos- la única candidatura que garantizará el desarrollo del municipio y el bienestar general la representa el PP. Traemos un cambio a Telde, un proyecto de ciudad. Aquí se va a terminar la política del parcheo y de la improvisación. Se acabó también la política del convertir en norma el dejar las cosas a medias. Vamos construir entre todos una ciudad con alma, un municipio que nos invite a disfrutar y vivir con la calidad que merecemos, un lugar donde las empresas inviertan para generar riqueza y trabajo, donde saquemos lo mejor de nuestras playas, de nuestra ubicación estratégica en la Isla, de nuestro patrimonio arqueológico e histórico, de nuestros jóvenes artistas y deportistas».

El también senador del PP por Gran Canaria adelantó que su propuesta para el municipio «irá en sentido contrario» a las políticas que se han desarrollado desde el Ayuntamiento en los últimos dos mandatos, y en ese sentido matizó que «nos vamos a tomar muy en serio asuntos de vital importancia como los derechos sociales, la políticas dirigidas a nuestros mayores, familias y personas en riesgo de exclusión social y en situación de mayor vulnerabilidad. Ningún teldense se va a quedar atrás», sentenció.

En otro orden de cosas, Ramos puso de manifiesto que desea llevar a cabo «una gran revolución» dentro del Ayuntamiento, que consistirá en «dignificar« el trabajo de sus funcionarios, dotándoles de más recursos materiales y humanos, clarificando el reparto competencial y, sobre todo, situando al ciudadano en el centro de la actividad que realice desde el Ayuntamiento.

El candidato popular a la Alcaldía lamentó también que «algunos partidos, concretamente los que han sostenido al Gobierno municipal, pretendan ahora hacer lo que no han hecho en ocho años. Es una forma de tratar de mentir a los ciudadanos y por ellos no pasa el cambio que necesita Telde».

Por último, Ramos mostró su convencimiento de que los hombres y mujeres que integran su candidatura «lo darán todo por el municipio y sus vecinos». «Tenemos ganas, ilusión, buenos proyectos y vocación de servicio público. Sabremos gobernar para todos con responsabilidad», concluyó.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular en las Islas y candidato por Gran Canaria al Parlamento autonómico, Poli Suárez, señaló que «en Telde se respira el cambio». «Se abren nuevos y prometedores caminos para el municipio, un cambio que decidirán los teldenses el próximo 28 de mayo otorgando su confianza en las urnas a Sergio Ramos y a su equipo», y destacó al candidato del PP como un «referente» del «compromiso con la ciudadanía y del «trabajo bien hecho».

«No nos resignamos –comentó Miguel Jorge- a una isla con casi 80.000 parados, donde los jóvenes y las mujeres no tienen una oportunidad de encontrar empleo, en la que los mayores no tienen posibilidad de ingresar en una residencia en la que pasar sus últimos días en las mejores condiciones, y en la que los jóvenes no pueden desarrollar un proyecto de vida, entre otros aspectos porque no se ha ofertado vivienda pública durante los últimos ocho años».