Sergio Ramos: «Quiero conseguir un cambio histórico para el municipio»

A sus 39 años, Sergio Ramos Acosta ya se ha curtido en el mundo de la política como asesor del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y como senador. Su siguiente reto es conseguir ser el alcalde de Telde.

¿Estar aquí ha sido una imposición o usted ha querido?

Ha habido muchas quinielas sobre que yo podría ser el candidato de uno u otro municipio, pero debo confesar que deseaba que me eligiesen para Telde porque el reto es apasionante.

Es un cambio muy grande pasar de ser la mano derecha de Rajoy a estar en un Ayuntamiento ¿Cree que esto es bajar escalones?

No, para mí es subir escalones y todo un privilegio. Creo que la política municipal es la mayor que se puede hacer. Para cualquier político, ser el alcalde de tu ciudad es el mayor privilegio que puede haber. Algunos me dicen que voy a hacer la carrera de Pepe Macías, pero al revés. Que me comparen con él es un orgullo, pues siempre le tuve mucha admiración.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le propusieron ser el candidato a la alcaldía de Telde?

Lo primero que me inundó fue la ilusión. Mis mejores años de la infancia fueron en Salinetas, donde cariñosamente llamaban a mi abuela la alcaldesa de Salinetas, a quien un día prometí ser un servidor público. Ya he cumplido siendo senador por Gran Canaria, pero ahora también quiero llegar a serlo como alcalde de Telde. Tengo un reto muy apasionante por delante y espero estar a la altura.

¿Qué le puede prometer a la segunda ciudad más importante de Gran Canaria?

Creo que un político no debe prometer, sino que debe actuar. Por ese motivo he anunciado que el programa electoral no lo voy a redactar solo con mi equipo, sino que van a ser los ciudadanos quienes lo redacten. Pronto me recorreré todo el municipio para escuchar a aquellas personas y asociaciones de vecinos que quieran aportar. Telde necesita muchas cosas, pero creo que es hora de darle la palabra al ciudadano de a pie.

¿Cuál sería su primer cambio si consiguiese ser alcalde?

Si tuviese que empezar por algún lado, lo haría por la limpieza. Telde es un municipio sucio y me duele mucho decirlo. Esto no es una cosa que la digo yo, es algo que puede corroborar cualquier ciudadano. Pero la palabra clave en su pregunta es 'cambio'. He propuesto firmar un contrato con el pueblo para hacer un cambio histórico e ilusionante para la ciudad. Me duele saber que los residentes están sumidos en la resignación porque el municipio no haya conseguido ser todavía un municipio de primera división con todas las cosas buenas que tiene.

¿Cree que 2023 puede ser el año en el que el PP consiga por primera vez en su historia la mayoría de votos en Telde?

-Con esta candidatura no pretendo ser bisagra de nadie ni quedar segundo. Aunque hoy pueda parecer un sueño, voy a trabajar para conseguir la mayoría absoluta y poder darle al municipio el gran cambio que se merece. Telde lleva mucho tiempo cogobernado por una amalgama de partidos que se van repartiendo los puestos. Esto no debe ir del aprovechamiento de los propios partidos, sino del beneficio de los ciudadanos. Telde necesita un partido fuerte en el Ayuntamiento para la transformación y creo que nosotros podemos cumplir con ese objetivo.

Ha comentado que tiene un plan para cambiar radicalmente el municipio. ¿De qué se trata?

Queremos que la gente pueda decidir lo que le hace falta a la ciudad. Por ejemplo, nada más llegar a la alcaldía me gustaría darle la palabra al pueblo con una gran encuesta sobre qué hacer con el abandonado palacio de la cultura que nunca llegó a abrir. Los habitantes se merecen recuperar y que se aprovechen espacios como este. He puesto este ejemplo y podría poner muchos más. Pero en el fondo lo que pretendo hacer es un proyecto con el que Telde vuelva a recuperar la brillantez. También me gustaría devolver la dignidad a los funcionarios, acabar con el problema del interventor, ponerle una alfombra roja a los empresas para que se asienten aquí. Además, creo que un municipio de 23 kilómetros de costa debe abrirse al mar con un proyecto de economía azul que abrace el litoral. No podemos olvidarnos de la pesca, la ganadería y la agricultura. Considero que Telde puede ser la despensa de Gran Canaria. Para eso todo tiene que pasar por la bajada de impuestos y que el Ayuntamiento no sea un obstáculo para la gente que quiera crear riqueza en la ciudad.

¿Teme que puede haber resquemor en los militantes locales después de que el partido haya elegido a alguien ajeno al partido local para la candidatura?

Está mal que lo diga yo, pero he notado un respaldo impresionante. La presidenta del partido en Telde, Sonia Cáceres, ha puesto las cosas muy fáciles. Ella quería que yo fuese el candidato. En una reciente reunión con el comité ejecutivo del partido local me abrumó el respaldo, el cariño y las palabras de apoyo que me dedicaron. Esto me hace sentir aún más responsable con esta candidatura. Voy a contar con todos ellos. Lo único que les he pedido es unidad absoluta para llevar a cabo este ambicioso cambio.

¿Qué poder le dejarán para elegir la lista?

Me lo han dado todo. Esa lista la haré junto al PP de Telde. Lo que sí he pedido para hacer realidad este cambio histórico son persona preparadas, pues tengo la sensación de que cuando sea alcalde nos vamos a encontrar cosas que no nos ha contado la alcaldesa. También me gustaría destacar que la señora Hernández tiene un mantra que es el tema de la deuda pública de Telde. Esa deuda, que por cierto, dejó Nueva Canarias, se pagó gracias a una ley de ajuste a la que tuvimos que llevar a este Ayuntamiento, como en el resto de gobiernos locales de España. Desde ya reto a Carmen Hernández a un debate donde y cuando quiera para contraponer nuestros proyectos a futuro para la ciudad.

¿Si no gana, tiene líneas rojas para pactar?

La única línea roja que tengo es perder. Voy a ganar esas elecciones y voy a ser alcalde de Telde durante los próximos cuatro años. Salgo a por todo y no me planteo en ningún momento otra cosa que no sea ganar.