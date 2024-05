En defensa de Telde

El pasado 8 de marzo mantuve una reunión con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a mi compañero y concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, para aclarar la situación en que se encontraba el enlace de la GC-1 en el antiguo Ikea. La falta de mantenimiento por parte del Cabildo de Gran Canaria la sufrían tanto la ciudadanía como los empresarios/as que a diario circulaban por este tramo de la vía de interés regional más importante de nuestra isla.

En esta reunión, Pablo Rodríguez se comprometió a realizar un informe por parte de su departamento donde aclararía que el mantenimiento del enlace le corresponde al Cabildo de Gran Canaria, si bien este último no aceptaba dicha obligación. Este informe fue realizado y remitido al Cabildo de Gran Canaria el 3 de abril, donde constata de forma precisa que el ramal que enlaza el Polígono Industrial de Salinetas y Las Huesas con la GC-1 le corresponde su mantenimiento al Cabildo de Gran Canaria.

Soy consciente y lo respeto, que el Cabildo podía realizar alegaciones, a pesar del informe del Gobierno de Canarias, pedían el documento de la cesión y entonces es cuando me vuelvo a reunir con Pablo Rodríguez para pedirle que agilice esta gestión. Si, quise hacer de mediador entre las dos partes, porque entiendo que es mi obligación, aunque no se esté acostumbrado a ello.

Se esperó más de un mes a que el Cabildo de Gran Canaria contestara al informe del Gobierno de Canarias y realizara sus actuaciones pero aludía que no existía cesión de dicho enlace por parte del Gobierno de Canarias, contradiciendo el informe remitido desde el Ejecutivo autonómico. Y mientras, los conductores que a diario circulaban por allí debían seguir soportando la falta de mantenimiento del enlace, unos 700 metros.

Como consecuencia de la falta de respuesta, con el consabido perjuicio a la ciudadanía de Telde y a los empresarios de la Z.I. Salinetas, y ver que no se solucionaba el asunto, el 13 de mayo se remite al Cabildo de Gran Canaria un informe de la policía local de Telde, el cual fue solicitado desde Vías y Obras del Ayuntamiento. Un informe contundente que incluso advertía de diferentes responsabilidades en distintos ámbitos ante la falta de conservación del enlace.

Este informe de la policía local de Telde fue objeto de la elaboración de un comunicado del Ayuntamiento de Telde que fue remitido a la prensa a las 09:30 horas del 14 de mayo. Y es aquí cuando el Cabildo de Gran Canaria emite una nota de prensa el mismo día a las 17:00 horas donde afirma que se ha llegado a un acuerdo y en los próximos dos días se procederá al asfaltado.

En mi condición de representante de los teldenses he cumplido con mi responsabilidad, velar por los intereses de la ciudadanía de nuestra ciudad, y que la administración competente actúe, recordando que el actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria lleva casi 9 años gobernando la máxima Institución Insular, y hasta hace 10 meses gobernaban también en el Ejecutivo Autonómico. Teníamos dos opciones, esperar a que las administraciones resolvieran el problema o dirigir las acciones para lograr el objetivo. He sido insultado por adversarios políticos , por decir, de manera metafórica, que me encadenaría si fuera necesario, y esa forma de hablar que utilicé en un medio de comunicación, solo respondía a aclarar que si no se hacía, yo volvería a tocar en las instituciones para hacernos respetar, y eso fue lo que volví a hacer. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a mis compañeros del PP en el Cabildo, que tuvieran que salir en mi defensa, cuando fui atacado en una nota de prensa institucional del Cabildo sin precedentes, hay límites que no se deben traspasar.

Además, quiero aclarar el motivo del por qué desde el Ayuntamiento de Telde no podíamos asfaltar ese enlace como muchos ciudadanos nos decían. Al tratarse de una vía que no era de titularidad municipal, no podemos actuar ni destinar fondos propios, ya que ningún servicio municipal hubiese avalado esa intervención. En este punto quiero agradecer a todo el equipo de gobierno municipal, y al primero al alcalde que he sentido todo su apoyo en esta polémica.

Lo que sí tengo claro es que hemos procedido con la mayor celeridad y cortesía institucional, en dos meses y medio desde la primera reunión se ha solucionado el problema pero sobre todo quiero agradecer a la presión ciudadana y empresarial porque ellos son los que verdaderamente han conseguido este importante logro. El Ayuntamiento de Telde debe cumplir con sus obligaciones, y en materia de asfaltado hemos elaborado el mayor Plan de Asfaltado de la historia de esta ciudad, con una inversión de 6.400.000 € divididos en 2 fases que estará debidamente ejecutada durante el año 2024. Un plan de actuación muy estudiado que abarcará barrios enteros con casi 300 calles y que pondrá las bases de un municipio que cambia y avanza. Yo sí soy institucional y acabo este artículo dando las gracias al Cabildo y al Gobierno de Canarias, porque lo importante está hecho, se ha asfaltado.