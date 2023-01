La savia nueva coge el relevo en la montaña de los vinos Aya

Muy atrás quedan ya aquellas vetustas normas no escritas que decían que las mujeres no podían entrar en las bodegas porque, en caso de tener la menstruación, el vino se podía estropear. Algunos cuentan que esta idea se empezó a popularizar hace muchos años atrás porque los bodegueros montaban sus juergas privadas y no querían que las esposas de sus integrantes se enterasen. Quién sabe.

Un negocio que históricamente ha sido dirigido por el género masculino, hoy en día ya no lo es. Prueba de ello se encuentra en Telde, a faldas de la Montaña Las Palmas, en la frontera con Valsequillo, donde se asienta la Bodega Hinojo con sus vinos Aya, una creación de Isaac Florido, actualmente regentada por sus hijas, Cinthia y Yanira Florido Ortega, de 29 y 36 años respectivamente.

A pesar de que es ahora cuando ellas empiezan a tomar más decisiones, las jóvenes hermanas llevan involucradas en el negocio familiar desde 2014, año en el que consiguieron la denominación de origen, con lo que el nombre y el prestigio de sus caldos comenzaron a expandirse entre las Islas Canarias, e, incluso, a nivel nacional gracias a algún que otro galardón. A día de hoy Isaac está jubilado, aunque sigue teniendo bastante influencia en la bodega.

Montaña Las Palmas es un lugar con historia vinícola. Desde mediados del siglo pasado han existido bodegas en esta zona del municipio, solo que su producción ha sido fundamentalmente para consumo propio. Isaac Florido, que siempre se dedicó a la mecánica, comenzó en este mundo allá por el 2008 casi que de rebote. El fallecimiento de su cuñado, quien también plantó un puñado de vides junto a su casa por afición, le llevó a seguir cuidando su plantación, en la que hasta ese momento solo iba para echar una mano. Tanto cariño le cogió que continuó trabajando en solitario hasta conseguir una bodega totalmente equipada junto a su vivienda.

Las actuales directoras desvelan que lo que empezó siendo una obligación para ayudar a su progenitor, acabó convirtiéndose en pasión. «Había veces que desaparecíamos cuando llegaba la vendimia», admiten entre risas. Tal y como están las cosas ahora mismo, vivir de esto es una utopía, aún así, al final ha acabado siendo su afición favorito heredada de su padre. Cinthia es economista y trabaja como administrativa, mientras que Yanira es técnica de laboratorio en el Hospital Universitario Doctor Negrín, pero siempre buscan ratitos para mimar sus parras y hacer sus mostos cuidando cada detalle.

A día de hoy cultivan cerca de 5.000 vides, aunque, por desgracia, no se llegan a aprovechar todos sus frutos. Hay muchas uvas que se pierden durante el año debido a las plagas de ratones, los caracoles o las aves. El cambio climático también afecta, pues hay especies de uva que necesitan épocas de frío que este último año, por ejemplo, no han tenido. Esto ha propiciado que en lugar de los 5.000 litros de vino que solían obtener de media por añada, se estén quedando en cerca de los 3.500 litros. Lo que equivale a unas 6.000 botellas.

Ahora mismo las viñas se encuentran descansando. Dentro de poco tocará desbrozar y podar para empezar de nuevo el proceso de crecimiento de la uva hasta la vendimia, labor que siempre ha estado ligada al mes de octubre, pero que en los últimos años, como consecuencia de la transformación negativa del clima, se está produciendo en septiembre y, en algunos casos, en agosto.

Aire fresco

La entrada de Cinthia y Yanira en la Bodega Hinojo ha dado aire fresco al negocio. Ellas ayudaron a poner el nombre de Aya -que significa montaña en lengua aborigen-, introdujeron la marca en las redes sociales, impulsaron el desarrollo de su página web y hasta se han atrevido a crear un nuevo caldo. Yanira, quien se aventuró en un ciclo formativo de viticultura hace unos pocos años, quiso darle su sello a la firma con un nuevo vino. El Chirato. Una bebida más natural y con características diferentes al Aya tinto. Al principio la idea no convenció a su padre, pero finalmente le conquistó y terminó quedándose en su carta de presentación, aunque con menor producción.

Con la añada de 2021 se colgaron recientemente la medalla de plata en la Cata Insular de Vinos de Gran Canaria precisamente con el tinto de Aya, hecho con listán negro, negramoll y un 10% de tintilla. A pesar de ello, para ellas su producto estrella es el Aya blanco seco realizado a base de listán blanco, malvasía y uva moscatel. Es el que primero y más se vende, aunque ambos son perfectos para degustar en cualquier momento y situación del día.

Camino hacia la igualdad en el sector vinícola

Ahora mismo, esta es la única bodega regentada totalmente por mujeres en el municipio. Aun así, Cinthia explica que son cada vez más las que entran en este mundo. En muchas bodegas de las islas ya son chicas las que deciden y sacan este producto. «Estamos en una época en la que ya se está más normalizado el papel de la mujer en este sector», explican, aunque sin obviar que todavía existen algunas bodegas donde sus dueños, con otra mentalidad, no las dejan entrar todavía.