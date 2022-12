«Que rompan lo que nos condena y nos dejen vivir en paz»

La presidenta de la plataforma de afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, Margarita Alonso, entiende que la alternativa del realojo del barrio de Ojos de Garza ya no es viable por los «numerosos incumplimientos» en los que ha incurrido Aena e insta a que Madrid descarte de una vez la construcción de la tercera pista y les quite la condena que pesa sobre sus 5.000 vecinos.

«Lo que solicitamos es que, dado que esa pista no es necesaria, que el Gobierno canario pida al Ministerio (de Transición Ecológica) que se revise el Plan Director del aeropuerto, que se rompa toda la documentación que nos condena y que nos dejen vivir en paz en nuestro barrio, porque nosotros nunca pedimos la reubicación, nos obligaron a aceptarla».

Alonso compareció este viernes con la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y otro miembro de la plataforma, José Juan Castro, para pedir a las instituciones canarias que les apoyen en esta reivindicación. En ese sentido, no ocultó el reproche al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, «que aún no ha encontrado un hueco en su agenda» para recibirles y escucharles.

Hernández avanzó que trabaja estos días para conseguir una reunión con el Cabildo y el Gobierno para tratar de consensuar una posición en defensa de los vecinos.

«El Ministerio tiene que estar con los vecinos»

« Estoy esperanzada en que compartan nuestra reclamación», explicó, «es que es lo lógico; como Aena no tiene ninguna intención de construir la tercera pista ni tampoco de pagar el realojo ni las expropiaciones a los precios justos, pues que quiten la tercera pista. No hay otra alternativa y el Ministerio tiene que estar al lado de los vecinos y no de la parte privada de Aena», sentenció la regidora.

Dada esa coyuntura, «toca la unidad de todas las administraciones canarias para solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que elimine la tercera pista del Plan Director y que el Cabildo la saque también del Plan Insular de Ordenación (PIO)».

Alonso recordó que más del 90% de los vecinos de Ojos de Garza apostaban por el realojo, pero advirtió de que le han ido cogiendo miedo a la operación por los «incumplimientos de Aena» y por los «numerosos errores» que presentaba la última encuesta, tras la que no se alcanzó el 60% de apoyos a esta alternativa.

«Mi madre fue conmigo y salió llorando»

«Es que había numerosos errores; y no de los técnicos, sino por culpa de determinados representantes, muy bien ubicados, en el Gobierno canario, con nombres y apellidos, que se negaban a colaborar y que hicieron la encuesta de tal forma que daba miedo a los vecinos; recuerdo sin ir más lejos a mi madre, que fue conmigo, y salió llorando», recordó.

«El Ayuntamiento tiene claro que si no el 100, el 99% de los vecinos no quiere el realojo, lo que quieren es vivir tranquilos, y las administraciones canarias, por razones de interés general y por razones medioambientales, debemos cuestionarnos un proyecto tan agresivo con el territorio, tan invasivo y tan desarrollista, que, además, no tiene garantía de servir para lo que se pretendía, porque fue pensado para un crecimiento turístico en torno a los 16 millones de turistas y no se va a producir», apuntó Hernández.